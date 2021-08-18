Личный автомобиль давно перестал быть чем-то эксклюзивным. Сегодня рынок предлагает любой вариант: от самого недорогого (в том числе б/у) до топовых версий люксовых иномарок. Но несмотря на это, статистика по угонам не снижается на протяжении нескольких лет. Поэтому будущие автовладельцы, выбирая автомобиль, думают не только о комфорте, но и безопасности.

Сигнализация с автозапуском ― это не только средство защиты автомобиля от угона, но и очень удобная опция, особенно для тех, кто живет в холодном климате. Как правильно выбрать автосигнализацию с автозапуском, разберемся в этой статье.

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Какие бывают автосигнализации

Самая простая и бюджетная модель ― односторонняя сигнализация. При попытке угона громко гудит и моргает фарами. Увы, на это мало кто реагирует, считая ложным срабатыванием. Опции автозапуска она также не предполагает.

Система с обратной связью ― более сложная и эффективная модель. Алгоритм работы примерно тот же: автомобиль передает световые и звуковые сигналы. Но в отличие от предыдущего варианта, на брелоке находится жидкокристаллический дисплей. Он в режиме реального времени показывает все, что происходит с машиной. Система считывает изменения в объеме и наклоне автомобиля. Автосигнализации с обратной связью работаю в радиусе четырех километров.

Спутниковая сигнализация ― наиболее современный и надежный вариант. Установив такую систему, владелец может почти полностью контролировать автомобиль.

Сигнализации с автозапуском

Функцию запуска двигателя можно установить на сигнализацию с обратной связью. Эта опция позволит водителю завести двигатель простым нажатием кнопки и при этом находиться далеко от автомобиля. Например, это можно сделать утром из окна квартиры, если машина стоит под вашими окнами.

Преимущества этой опции очевидны: водителю не надо тратить время на прогрев двигателя. А в холодное время года такая возможность просто бесценна. Особенно, если вы возите в автомобиле маленьких детей. Как известно, безопасно пристегнуть ребенка в детском кресле можно только без верхней одежды. Но как это сделать, если за окном −20°С?

При наличии сигнализации с автозапуском нужно всего лишь нажать кнопку на брелоке, через 10−15 минут салон автомобиля прогреется, и вы можете ехать. Наиболее современные модели имеют опцию запуска мотора в определенное время, а также выбора температуры в салоне.

Как уже было отмечено, автосигнализация с автозапуском ― разновидность системы с обратной связью. Выбирая такую сигнализацию, обращайте внимание на следующие параметры:

запуск мотора: дистанционно или автоматически;

кодирования сигнала: динамическое или диалоговое;

дополнительные опции.

Что касается запуска двигателя, здесь следует исходить из собственного комфорта. Если вы паркуете автомобиль под собственными окнами, то дистанционный запуск, при котором достаточно подойти к окну и нажать кнопку на брелоке, вам отлично подойдет. Если вы паркуете автомобиль на стоянке далеко от дома, то опция автоматического запуска в нужное вам время будет необходима.

Федеральное агентство новостей /

Отдельно вынесен пункт о способе кодирования сигнала. Почему это важно? Системы с обратной связью предполагают два способа кодирования сигнала: динамическое или диалоговое. Первое является набором данных, передающихся с брелока на блок управления посредством радиоканала. Данные при этом все время меняются. Каждая следующая команда несет в себе новый код согласно алгоритму, определенному производителем. Какое-то время такой способ был достаточно надежным.

Но потом угонщики научились обходить это препятствие. Делают они это довольно просто: когда вы ставите авто на сигнализацию, угонщик создает помехи для радиосигнала и одновременно перехватывает ваш сигнал. Вы видите, что система не включилась, снова нажимаете кнопку, однако сигнал поступает уже с устройства злоумышленника. Вы уходите, полагая, что машина в безопасности, а угонщик может беспрепятственно снять защиту.

Итак, динамическое кодирование не самый эффективный метод защиты. Альтернативой ему послужит диалоговое кодирование. Смысл этого вида кодирования в том, что брелок, который находится у водителя, и блок управления в автомобиле как бы обмениваются репликами-сигналами. Перед тем, как поставить или снять авто с защиты, блок управления проверяет, что сигнал идет от владельца. Алгоритм этих «диалогов» кодируются на заводе. Перехватить и расшифровать такой сигнал едва ли возможно.

При желании можно также установить GSM-модуль, который расширит радиус действия системы, а сигнал будет передаваться прямо на смартфон.

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Установка сигнализации с автозапуском

Защита вашего авто зависит непосредственно от того, насколько эффективно работает автосигнализация. Установка требует определенных знаний и опыта. Поэтому не стоит экономить, обращаясь к «гаражным» мастерам или пытаясь установить систему самостоятельно. Любая ошибка снизит эффективность работы системы и, как следствие, степень защиты автомобиля.

В чем же особенность установки автосигнализации с автозапуском? Дело в том, что в автомобиле предусмотрен штатный иммобилайзер. Система вступает с ним в конфликт, избежать которого можно, установив дополнительный блок иммобилайзера. Непрофессионалы часто пропускают это действие. Вместо этого они просто вынимают чип связи со штатной системой, который находится в ключе, и помещают его в салон автомобиля. При этом один из уровней защиты отключается.

Есть и еще один момент. Многие из тех, кто ездит на автомобиле с механической коробкой передач, при парковке оставляют машину с включенной передачей. При правильной установке система автозапуска в этом случае не сработает. Если же система установлена некорректно, блокировка может не сработать, а автомобиль начать движение. Закончиться это может плохо, поэтому к установке автозапуска нужно подходить со всей ответственностью.

Система автозапуска позволяет добавить дополнительные функции на выбор водителя. Те, кто живет в жарком климате, не откажутся от автозапуска кондиционера. Нелишними будут модули Bluetooth и Wi-Fi. Кроме этого, можно установить и функцию запуска с определенным интервалом или при определенной температуре.

Лучшие автосигнализации с автозапуском: рейтинг ФАН

Автосигнализация StarLine S96 BT 2CAN+2LIN GSM

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Система с обратной связью и диалоговым способом кодирования. В список опций входит блокировка двигателя, автозапуск, а, кроме того, турботаймер и модуль GSM. Оборудована датчиком удара и датчиком наклона. Система Bluetooth Smart позволяет идентифицировать владельца с помощью смартфона.

Средняя стоимость: 12 800 рублей.

Автосигнализация Pandect X-1800 L

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Система защиты с обратной связью. Дополнительно оборудована опциями блокировки двигателя, антиограбления, иммобилайзером. Возможен дистанционный запуск двигателя, поддержка ГЛОНАСС, GPS, GSM. Специальный порт IMMO-KEY позволяет использовать современные алгоритмы обхода штатных иммобилайзеров.

Средняя стоимость: 14 369 рублей.

Автосигнализация Alligator A-9

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Система защиты от угона с обратной связью. Дополнительно оборудована функцией антиограбления, автопостановки на охрану, режимом «тихая охрана». Дистанционный запуск двигателя с программированием функций работает четко и слаженно. Кроме того, есть турботаймер и функция автоблокировки дверей.

Средняя стоимость: 5 390 рублей.

Автосигнализация Cenmax Vigilant ST-8A

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Сигнализация с динамическим типом кодирования, дальность оповещения — тысяча метров. Дистанционный запуск двигателя с позонным отключением, турботаймер и датчики удара. Возможность программирования функций.

Средняя стоимость: 4 700 рублей.

Автосигнализация Pandora DXL 3210

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Современная система с обратной связью. Тип кодирования — диалоговый. Возможен дистанционный запуск, автодоводчик стекол, автоблокировка дверей. Также есть возможность программирования опций и функция поиска транспортного средства.

Средняя стоимость: 9 530 рублей.

Автосигнализация Scher-Khan М20 Комплект 1.0

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Система сигнализации с обратной связью и радиусом управления 1200 метров, дальность режима оповещения — 2 тысячи метров. В комплекте идут датчики удара и вибрации. Вся информация выводится на дисплей на брелоке авто. Есть дистанционный запуск мотора с возможностью управления по Bluetooth.

Средняя стоимость: 7 155 рублей.