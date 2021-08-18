Азиза отказалась от дорогостоящего свадебного платья из-за поклонников

Москва, 18 августа. Известная российская певица Азиза столкнулась с проблемами накануне свадьбы. Сильно похудевшая звезда вынуждена была отказаться от одного пышного наряда.

Осталось всего несколько дней до первой свадьбы артистки с итальянцем Алессандро Лортэ. Перед церемонией она побывала в свадебном салоне дизайнера Аники Каримовой, которая создает образы многих отечественных звезд.

Изначально планировалось, что за время праздника Азиза сменит два наряда, однако все изменилось из-за резкого похудения артистки. В салоне в ближайшее время будут перешивать платья, поскольку они фактически болтаются на звезде.

«Азиза к свадьбе очень похудела, поэтому все платья ей оказались велики. Сейчас нам придется все ушивать. От одного платья – самого дорогого Азиза отказалась. Она считает, что сейчас не время шиковать. Мол, поклонники ее не поймут», — рассказала дизайнер в беседе с корреспондентом издания «Собеседник».

Керимова отметила, что из-за изменившихся параметров звезды, все сотрудники ее ателье работают исключительно на подгонку свадебных нарядов, расшитых драгоценными кристаллами Сваровски.

«Времени совсем мало, но постараемся успеть. На свадьбе Азиза будет конфеткой: очень дорогой и вкусной! Она, конечно, очень волнуется перед грядущим торжеством. Говорит, каждый день думает: не отложить ли… Но откладывать уже некуда – время бракосочетания назначено», — рассказала Аника Керимиова.

Ранее стало известно, что предстоящая церемония обойдется молодоженам примерно в 15 миллионов рублей. Поэтому расходы по организации мероприятия частично взяли на себя общие друзья пары.