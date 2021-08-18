Борьба продолжится: в Афганистане создается сопротивление «Талибану»

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он становится новым руководителем страны. Кроме того, он призвал афганцев создать сопротивление движению «Талибан»1 (террористическая организация, запрещена в России), отметив, что его люди никогда не покорятся боевикам.

Вещающий из Бейрута телеканал «Аль-Алям» сообщил, что подчиняющийся Амруллу Салеху район Чарикар в провинции Парван выбил с этой территории талибов. Кроме того, по данным телеканала, в данный регион уже выдвинулись силы предводителя Национального исламского движения, маршала Абдул-Рашида Дустума. Его войска насчитывают около 10 тыс. солдат.

Схожий призыв к народу Афганистана сделал и Ахмад Масуд-младший — сын лидера моджахедов в 1980–1990-х годах, полевого командира и министра обороны Ахмада Шаха Масуда. Он также объявил Панджшер центром сопротивления талибам.

Военный эксперт, полковник в отставке, военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин в интервью Федеральному агентству новостей оценил возможность сил сопротивления отбросить «Талибан». По его словам, скорее всего, будет война между боевиками и силами Амрулла Салеха.

Федеральное агентство новостей /

«Безусловно, какая-то война между ними будет. Но дело в том, что пуштуны, которые живут в Панджшерском ущелье, всегда были независимыми. Да и вообще, в Афганистане каждое племя, каждый клан — независимы. Поэтому очень сложно объединить все кланы, племена и народности в единую страну. Это удавалось королю, который царствовал, но не правил. Тогда все жители Афганистана договаривались между собой, жили на своих территориях и друг друга не трогали. Но карали тех, кто пересекал их территорию с оружием в руках», — сказал собеседник ФАН.

Эксперт также отметил, что вполне вероятно, что противоборствующим сторонам удастся договориться между собой о мирном сосуществовании.

«Между пуштунами Панджшерского ущелья и талибами есть проблемы. Сумеют ли они договориться? Не знаю! Но, наверное, договорятся. Я думаю, что там серьезной гражданской войны не будет. В любом случае, нужно подождать, потому что сейчас говорить о чем-то реальном сложно. Пуштуны со своими 10–15 тысячами солдат не смогут взять под контроль весь Афганистан. У них для этого нет ни сил, ни возможностей. Но жить автономно они смогут. Панджшерское ущелье выходит на Пакистан, поэтому они могут получать помощь с этой территории. Как долго это будут терпеть талибы? Поживем — увидим, поскольку Афганистан — непредсказуемое государство. Не нужно торопиться с какими-то утверждениями, нужно подождать», — резюмировал Виктор Литовкин.

Посольство Афганистана в Таджикистане объявило о признании первого вице-президента Амруллы Салеха новым главой своего государства. Заявление последовало после бегства действующего лидера Ашрафа Гани из страны.

Напомним, президент Гани, сбегая из Афганистана, забрал с собой 169 млн долларов.

1 Организация запрещена на территории РФ.