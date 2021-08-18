Путин обсудил с президентом Таджикистана ситуацию в Афганистане

Москва, 18 августа. Президент России Владимир Путин обсудил с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном ситуацию, которая сложилась в Афганистане, сообщила пресс-служба Кремля.

Лидеры России и Таджикистана обменялись мнениями по обстановке в Афганистане. Стороны подчеркнули, что необходимо способствовать установлению мира в республике.

«Акцентирована важность обеспечения безопасности гражданского населения», — указано в сообщении пресс-службы Кремля.

Ранее Владимир Путин обсудил с президентом Ирана Эбрахимом Раиси ситуацию в Афганистане. Главы государств поговорили по телефону.