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Путин обсудил с президентом Таджикистана ситуацию в Афганистане

  /   Обновлено: 18 августа 2021 18:19
Политика
Путин обсудил с президентом Таджикистана ситуацию в Афганистане
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 18 августа. Президент России Владимир Путин обсудил с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном ситуацию, которая сложилась в Афганистане, сообщила пресс-служба Кремля.

Лидеры России и Таджикистана обменялись мнениями по обстановке в Афганистане. Стороны подчеркнули, что необходимо способствовать установлению мира в республике.

«Акцентирована важность обеспечения безопасности гражданского населения», — указано в сообщении пресс-службы Кремля.

Ранее Владимир Путин обсудил с президентом Ирана Эбрахимом Раиси ситуацию в Афганистане. Главы государств поговорили по телефону.

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Все новости / Политика / Путин обсудил с президентом Таджикистана ситуацию в Афганистане
путин россия афганистан таджикистан
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