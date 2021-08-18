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Абсолютный успех: Арабские СМИ о реакции сирийцев на фильм «Турист»
Весь мир
Абсолютный успех: Арабские СМИ о реакции сирийцев на фильм «Турист»
Федеральное агентство новостей  / 

Российско-центральноафриканский фильм «Турист» произвел положительное впечатление на зрителей. Отечественные онлайн-кинотеатры переполнены позитивными комментариями со словами благодарности создателям уникального в своем роде боевика.

Зарубежные любители киноиндустрии поддержали российских пользователей и высоко оценили картину. Об этом сообщило арабское издание Al-Masry Al-Youm.

Боевик показали в эфире федерального сирийского телеканала. Руководство вещания посчитало необходимым продемонстрировать местным жителям фильм о грандиозной работе, проделанной российскими инструкторами в Центральноафриканской Республике.

Сюжет картины рассказывает о деятельности отечественных специалистов, оказывающих консультативную поддержку национальной армии ЦАР (FACA). В результате тренировок бойцы правительственных войск смогли дать отпор радикалам из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC).

Абсолютный успех: Арабские СМИ о реакции сирийцев на фильм «Турист»
Федеральное агентство новостей  / Эрик Нгаба

Арабские журналисты высоко оценили работу съемочной группы:

«В фильме есть все, что нужно зрителю. Интриги, баталии, интересный сюжет. Хоть «Турист» и основан на реальных событиях, картина непохожа на скучный документальный фильм. Динамика не позволяет зрителю отвлечься ни на секунду. Премьерный показ имел абсолютный успех».

Важно отметить, что при всей реалистичности боевика, реальные прототипы героев не принимали непосредственного участия в вооруженном конфликте. Россияне занимались исключительно обучением бойцов FACA.

Представители арабских СМИ уверены, что успех картины в Сирии — это только начало:

«Фильм вызвал большое восхищение у зрителей. Об этом свидетельствуют их комментарии в социальных сетях. «Туриста» посмотрели десятки тысяч человек единовременно. Он установил рекорд на канале, и этот результат должен убедить другие медиаплатформы взять боевик в ротацию».

Ранее картину показали по ливанскому телевидению. Международная любовь к фильму обоснована высоким качеством и запоминающимися живыми персонажами, которых так не хватает в современном кинематографе.

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