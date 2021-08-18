Россиянин продал машину, чтобы оплатить пересадку почки кошке

Кинешма, 18 августа. Житель Кинешмы Максим Зинов год назад узнал, что его питомцу — кошке Пеструше — требуется пересадка почки. Мужчина не раздумывая продал автомобиль и оплатил операцию для любимицы.

Питомцу сделали операцию в неврологическом центре «Ответ» в Санкт-Петербурге. Донора для кошки было найти сложно, так как у нее редкая группа крови. Однако подошел брошенный годовалый кот. Из-за рыжей шерстки спасителя назвали Персик. Незадолго до этого безответственный хозяин оставил вислоухого котика на улице, где его подобрали, чтобы усыпить. Одну из его почек и пересадили Пеструшке.

Бизнесмен Максим Зинов потратил на уникальную операцию 800 тысяч рублей. Стоит отметить, что и 9-летняя кошка и годовалый кот сейчас здоровы и живут вместе у мужчины. По словам владельца, животные подружились.

Напомним, на Сахалине ветеринары спасли сбитую автомобилем кошку. Спасители осмотрели животное и оказали ему первую помощь.