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Тренер Камила Гудис рассказала, как похудела певица Адель
Шоу-бизнес
Тренер Камила Гудис рассказала, как похудела певица Адель
instagram.com  /  @adele

Лос-Анджелес, 18 августа. Фитнес-тренер из Лос-Анджелеса Камила Гудис раскрыла секрет невероятного похудения певицы Адель, которая преобразилась за пару лет. Артистка смогла сбросить 45 килограммов.

Гудис, которую называют «волшебницей тела», помогала знаменитой певице добиться идеальной фигуры. По ее словам, приобрести новое тело Адель удалось благодаря питанию, пишет «Вечерняя Москва».

«Я не верю, что ей очень нравились физические упражнения. Но она изменила свой образ жизни. И я считаю, что 90% — это диета», — прокомментировала преображение Адель «волшебница тела».

Голливудский тренер считает, что Адель похудела благодаря здоровой диете и уменьшению количества потребляемых калорий, пишет Daily Mail. Позднее певица ушла от Гудис и продолжает заниматься с другим тренером.

Популярная певица Адель редко делится с поклонниками фотографиями. И многие были шокированы, увидев знаменитость спустя длительное время. Артистку было невозможно узнать. По некоторым данным, Адель удалось сбросить 45 килограммов. Певица серьезно стала заниматься своим телом в 2019 году. В том же году она объявила о расставании с мужем Саймоном Конекки, от которого родила сына.

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здоровье адель похудение
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