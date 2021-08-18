Выборы в Марокко: как королевство готовится к голосованию в парламент

Рабат, 18 августа. Королевство в рамках подготовки к парламентским выборам создает механизмы как для наблюдения за процессом голосования, так и для соблюдения местных законов и международных стандартов.

Контроль не ограничится правительственными или официальными учреждениями, а откроет двери для специализированных марокканских и иностранных правозащитных ассоциаций. Рабат позволит этим организациям свободно наблюдать за плебисцитом.

В последних парламентских выборах поучаствовали 37 национальных и международных объединений, насчитывавших более четырех тысяч наблюдателей. Они беспрепятственно входили в помещения для голосования, проверяли списки избирателей, бюллетени и следили за этапом освещения процесса волеизъявления с целью регистрации любых нарушений закона.

Сначала министерство внутренних дел официально объявит результаты, а после Национальный совет по правам человека опубликует собственный доклад, содержащий замечания по избирательному процессу. Аналогично поступят и наблюдатели, которые оценят прозрачность и честность голосования.

Кроме того, представители партий поприсутствуют на избирательных участках и проследят за выборами в координации с руководителями отделений, не принадлежащими ни к одному политическому органу.

Королевский надзор

Марокко не полагается исключительно на независимые механизмы наблюдения за выборами, поэтому для обеспечения прозрачности голосования применит и другие правительственные методы. МВД проконтролирует материально-техническую организацию процесса, который в соответствии с Конституцией привержен полной беспристрастности и отсутствию дискриминации в отношении кандидатов.

Параллельно королевская судебная система осуществит юридический контроль, чтобы не допустить нарушений закона. Например, прокуратура не только проследит за выборами, но и рассмотрит жалобы избирательных партий, чтобы обеспечить честность и достоверность.

Агентам, принимающим претензии, позволят оперативно разрешать конфликтные ситуации в соответствии с требованиями уголовного законодательства и привлекать правонарушителей к ответственности.

Политический активист и один из кандидатов на предстоящих выборах Рашид Ламаифи отметил, что перечисленные механизмы, особенно их множественность и независимость друг от друга, станут предохранительным клапаном, который обеспечит доверие к голосованию.

По его мнению, контроль гарантирует, что выборы соответствуют признанным национальным и международным стандартам. Решение Марокко принять иностранных наблюдателей значимо, поскольку служит демократическому строительству страны и свидетельствует о воле королевства провести справедливый плебисцит.

Парламентские выборы состоятся 8 сентября. Прием кандидатур начнется в понедельник, 25 августа, и продлится до среды. Избирательная кампания стартует утром в четверг, 26 августа, и закончится в полночь вторника, 7 сентября.