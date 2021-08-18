Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 августа 18:33
18:29
Армия
Политолог Джаралла объяснил, как ливийский опыт выделяет Шугалея на выборах ЗакСА Петербурга
18:28
Весь мир
Неделя российского кино стартовала в Зимбабве
18:24
Весь мир
«КПД выше в тысячу раз»: Милонов о преимуществах российской антитеррористической программы перед западной
18:24
Шоу-бизнес
Данила Козловский умилил поклонников новым фото с дочерью
18:23
Общество
«Восторг и слезы»: Алексей Суконкин о фильме «Солнцепек»
18:22
Политика
Политолог Бень объяснил, почему ЕС будет на руку железный занавес талибов для Афганистана
18:22
Общество
Дени Вильнев раскритиковал одновременный релиз «Дюны» в кинотеатрах и на HBO Max
18:20
Общество
В Кирове представили чат-бот для путешественников
18:18
Происшествия
Велосипедист погиб во время движения в центре Перми
18:18
Политика
Ремесло назвал логичными визиты полиции к людям из слитой базы проектов Навального
Все новости

Выборы в Марокко: как королевство готовится к голосованию в парламент
Весь мир
Выборы в Марокко: как королевство готовится к голосованию в парламент
pixabay.com  / 

 

Рабат, 18 августа. Королевство в рамках подготовки к парламентским выборам создает механизмы как для наблюдения за процессом голосования, так и для соблюдения местных законов и международных стандартов.

Контроль не ограничится правительственными или официальными учреждениями, а откроет двери для специализированных марокканских и иностранных правозащитных ассоциаций. Рабат позволит этим организациям свободно наблюдать за плебисцитом.

В последних парламентских выборах поучаствовали 37 национальных и международных объединений, насчитывавших более четырех тысяч наблюдателей. Они беспрепятственно входили в помещения для голосования, проверяли списки избирателей, бюллетени и следили за этапом освещения процесса волеизъявления с целью регистрации любых нарушений закона.

Сначала министерство внутренних дел официально объявит результаты, а после Национальный совет по правам человека опубликует собственный доклад, содержащий замечания по избирательному процессу. Аналогично поступят и наблюдатели, которые оценят прозрачность и честность голосования.

Кроме того, представители партий поприсутствуют на избирательных участках и проследят за выборами в координации с руководителями отделений, не принадлежащими ни к одному политическому органу.

Королевский надзор

Марокко не полагается исключительно на независимые механизмы наблюдения за выборами, поэтому для обеспечения прозрачности голосования применит и другие правительственные методы. МВД проконтролирует материально-техническую организацию процесса, который в соответствии с Конституцией привержен полной беспристрастности и отсутствию дискриминации в отношении кандидатов.

Параллельно королевская судебная система осуществит юридический контроль, чтобы не допустить нарушений закона. Например, прокуратура не только проследит за выборами, но и рассмотрит жалобы избирательных партий, чтобы обеспечить честность и достоверность.

Агентам, принимающим претензии, позволят оперативно разрешать конфликтные ситуации в соответствии с требованиями уголовного законодательства и привлекать правонарушителей к ответственности.

Политический активист и один из кандидатов на предстоящих выборах Рашид Ламаифи отметил, что перечисленные механизмы, особенно их множественность и независимость друг от друга, станут предохранительным клапаном, который обеспечит доверие к голосованию.

По его мнению, контроль гарантирует, что выборы соответствуют признанным национальным и международным стандартам. Решение Марокко принять иностранных наблюдателей значимо, поскольку служит демократическому строительству страны и свидетельствует о воле королевства провести справедливый плебисцит.

Парламентские выборы состоятся 8 сентября. Прием кандидатур начнется в понедельник, 25 августа, и продлится до среды. Избирательная кампания стартует утром в четверг, 26 августа, и закончится в полночь вторника, 7 сентября.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Выборы в Марокко: как королевство готовится к голосованию в парламент
выборы парламент марокко
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru