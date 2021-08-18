Президент Нигерии ушел на самоизоляцию после поездки в Великобританию

Абуджа, 18 августа. Лидер Нигерии Мохаммаду Бухари посетил Лондон для участия в международном образовательном саммите, после чего решил пройти медицинское обследование в английской клинике. Политик пробыл заграницей чуть больше двух недель.

После возвращения на родину глава государства самоизолировался в резиденции. Есть подозрения, что он тесно контактировал с британскими чиновниками, чей тест на коронавирус показал положительный результат, передает BBC Africa.

Пандемия COVID-19 нанесла сильный удар по экономике африканской страны. Многие граждане лишились работы и остались без средств к существованию. Ситуацию усугубили высокие цены на продукты и товары первой необходимости.

По данным исследования Всемирного банка, более 50% нигерийской молодежи мечтают об эмиграции. Среди популярных причин — безработица и высокий уровень преступности. Только в июле 2021 года боевики убили тринадцать полицейских и похитили пациентов туберкулезного центра.

Ранее ФАН сообщал, что Африка побила антирекорд по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Число заболевших на континенте превысило 6,47 млн человек.