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Депутат Ильюшихин отреагировал на парковку машины с его плакатом в месте для инвалидов

  /   Обновлено: 18 августа 2021 18:09
Происшествия
Депутат Ильюшихин отреагировал на парковку машины с его плакатом в месте для инвалидов
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 18 августа. Кировский депутат Иван Ильюшихин отреагировал на инцидент с парковкой автомобиля с его предвыборными плакатами на месте для инвалидов.

В беседе с корреспондентом ФАН кандидат в депутаты Заксобрания Ленобласти рассказал, что узнал о случившемся и сразу же приехал. По словам Ильюшихина, эвакуатор увез грузовик у него на глазах.

Он объяснил, что за распределение агитационных машин по городу и соблюдение водителями правил дорожного движения отвечает компания-арендодатель. Ее представители сказали, что до вчерашнего вечера никакого знака на парковке не было.

Депутат считает, что все происходящее — происки конкурентов во время предвыборной гонки. Он добавил, что уже запросил у компании документы, доказывающие факт корректной парковки, и письменное подтверждение, которое позднее готов предоставить.

«В любом случае, мы публично приносим извинения всем, кого это так или иначе задело, хоть и не мы в этом виноваты, хоть и нет подтверждения того, что этот знак стоял там раньше. Но тем не менее мы постараемся впредь более внимательно контролировать эту компанию», — подытожил Ильюшихин.

Жители Кировска обратились в полицию и рассказали, что на парковке для инвалидов стоит агитационный грузовик с плакатом Ивана Ильюшихина. Его увезли на штрафстоянку в Шлиссельбург, по факту нарушения ПДД был составлен административный протокол.

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кировск неправильная парковка иван ильюшихин
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