Россиянам озвучили эффективный способ увеличить размер будущей пенсии

Москва, 18 августа. Жители России могут повысить свои пенсионные накопления за счет участия в программе государственного софинансирования. Об этом сообщили в ПФР по Челябинской области.

Согласно данным Пенсионного фонда по Челябинской области, государственное софинансирование проводится в течение одного десятилетия с момента первого платежа.

Если человек направляет на накопительную часть пенсии от 2 тыс. до 12 тыс. рублей в год дополнительных страховых взносов, то государство удваивает эти средства. На лицевой счет гражданина зачисляется эта же сумма, отметили в пресс-службе фонда.

Причем для пенсионеров, не обратившихся в ПФР за начислением ни одной из частей трудовой пенсии, действуют особые условия. Для них объем государственного софинансирования возрастает в четыре раза.

Чтобы получить большую сумму, также можно воспользоваться пенсионными накоплениями позже положенного срока. Такой совет озвучили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда РФ по Чечне.