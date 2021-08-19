Настороженность или признание: чего ждать «Талибану» от мирового сообщества

Всего несколько дней назад Афганистан полностью перешел во власть «Талибана»1 (террористическая организация, запрещена в РФ), и теперь перед всем миром встала задача рано или поздно наладить диалог с новым правительством страны. Как скоро талибов ждет потеря террористического статуса и официальное признание мирового сообщества? Кто первым пойдет на это признание, учитывая, что Пакистан уже успел выразить свою лояльность исламистам? Ответить на эти волнующие вопросы попытался российский политолог и публицист Евгений Бень, ставший гостем специального онлайн-эфира Медиагруппы «Патриот».

Позиция пакистанских властей пока выглядит исключением — отношение к радикальному движению большинства государств, как и ООН, все еще остается бдительным.

«Думаю, что на первых порах они [страны-соседи Афганистана] спешить не будут. И здесь как раз талибы ставят на то, что Пакистан каким-то образом сможет лоббировать их легитимность и, возможно, как-то продвигать их признание в других странах исламского мира. На что талибы очень бы хотели сейчас надеяться, потому что у мирового сообщества, включая большинство исламских стран, отношение к «Талибану» настороженное», — подчеркивает эксперт.

Global Look Press / Afghan National Security Council/XinHua

Конечно, в случае если «Талибан» выйдет из берегов и попробует вторгнуться в государства Средней Азии, на него обрушится военная мощь как Пакистана, так и Турции. Другое дело — заявление радикалов о готовности «приютить» на завоеванной земле представителей «Аль-Каиды»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) для совместного создания «колыбели джихада». О каком правовом признании исламистов в таком случае может идти речь?

«Насчет того, что они пытаются создать «колыбель джихада» — это и так понятно. А что же касается «Аль-Каиды», то здесь есть некоторые сомнения, поскольку «Талибан» совсем недавно противостоял ИГИЛу, который на дух не переносит, а он порожден «Аль-Каидой». Не знаем, как ситуация будет развиваться, но если «Талибан» будет в ближайшие годы под контролем Пакистана, как на сегодняшний день, то вряд ли они будут давать прибежище «Аль-Каиде» или выводить у себя какие-то новые ячейки. Зачем это «Талибану», по идее, нужно, когда им необходимо самим укрепляться?» — рассуждает Евгений Бень.

Стабильность власти талибов на афганской территории пока остается крайне туманным явлением, однако Евросоюз практически признал ее легитимность формулировкой о необходимости начать диалог с лидерами террористической организации. И дело тут не только в попытке избежать гуманитарной катастрофы.

«ЕС тоже некуда сейчас деваться, потому что брюссельские политики не могут не понимать, что «Талибан» пришел к власти в Кабуле не просто так. Это — результат сложных договоренностей между разными сторонами, в которых Евросоюз — игрок в самой малой степени. ЕС больше всего волнует миграционный кризис, в котором они и так захлебнулись несколько раз, вот они и опасаются этой темы», — говорит политолог.

И все же, несмотря на мирные обещания и озвученные права и возможности для населения Афганистана, не исключено, что радикалы закроют страну от мира «железным занавесом». Такой сценарий отчасти будет на руку тому же Евросоюзу, ведь он исключит большой и нежелательный поток беженцев.

«К сожалению, ждать особо благосклонного отношения талибов к афганскому населению не приходится, и, более того, я скажу, что афганское население стало единственной жертвой в этой большой глобальной игре по передаче власти в Афганистане «Талибану». Оно страдает и будет страдать, в этом сомнений нет. <…> К великому сожалению, афганское население, если талибам так будет угодно, [будет] отдано на растерзание «Талибану», — заключает Евгений Бень.

1 Организация запрещена на территории РФ.