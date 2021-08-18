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ЦАР займется подготовкой молодых специалистов судебного сектора
Весь мир
ЦАР займется подготовкой молодых специалистов судебного сектора
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 18 августа. Министр юстиции ЦАР Арно Джубай Абазен встретился с генеральным директором Национальной школы администрации и магистратуры (ENAM). Также на мероприятии присутствовали члены судебной системы Банги.

Целью встречи стало обсуждение сотрудничества между ENAM и министерством юстиции в вопросе подготовки 60 магистратов и 40 секретарей. Финансирование обучения взяла на себя Программа развития ООН.

Абазен напомнил, что выпуск молодых специалистов не менее важен, чем наборы в республиканскую армию:

«Страна нуждается в новых судебных работниках, секретарях и адвокатах. ENAM — это школа подготовки лидеров, которые будут способны изменить жизни республики к лучшему. Правительство должно держать эту сферу на особом контроле. Также необходимо сделать обучение в учреждении доступным для каждого студента ЦАР. Этот вопрос точно должен стоять на повестке дня».

Министр отметил, что процесс поступления в ENAM необходимо избавить от любого вида предрассудков, чтобы все абитуриенты имели равные шансы на получение образования в судебном секторе. Более того, Абазен настоятельно посоветовал девушкам подавать документы наравне с юношами, чтобы поспособствовать искоренению гендерного неравенства в сфере.

Ранее о важности образования напомнил премьер-министр ЦАР Анри-Мари Дондра, представив членам Национальной ассамблеи стратегию по развитию республики, одним из ключевых пунктов которой является работа над учебной системой государства. 

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