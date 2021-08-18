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ЦАР представит экологические инновации на всемирной выставке в столице ОАЭ

Весь мир
ЦАР представит экологические инновации на всемирной выставке в столице ОАЭ
pixabay.com  /  Keerthi Ramesh

Банги, 18 августа. Генеральный комиссар Центральноафриканской Республики Ален Дуате-Коянгозо заявил, что страна примет участие во всемирной выставке Expo-2022. Мероприятие пройдет с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 в столице Объединенных Арабских Эмиратов.

Дуате-Коянгозо уверен, что Expo-2022 — это отличная возможность для того, чтобы показать всему миру центральноафриканские экологические инновации в сфере охраны окружающей среды. Кроме того, республика сможет продемонстрировать культурные ценности и экономические возможности государства, о которых мир еще не знает.

«Важно, что выставка позволит нам наладить партнерские отношения с инвесторами из разных стран мира, участвующих в мероприятии. Также мы получим возможность заложить плотную основу для сотрудничества с объединенными Арабскими Эмиратами», — добавил генкомиссар.

Также Дуате-Коянгозо считает, что ЦАР сможет найти сообщников, совместная работа с которыми поспособствует решению проблем разных профилей для достижения стабильного мира и светлого будущего.

Ранее власти Центральноафриканской Республики заключили контракт с крупной российской промышленной компанией в аграрной сфере. Сотрудничество в сельскохозяйственном секторе с Москвой поможет Банги модернизировать оборудование для повышения количества производимой продукции.

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африка цар
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