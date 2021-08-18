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Soha: пророчество России 20-летней давности по Афганистану начало сбываться
Политика
Soha: пророчество России 20-летней давности по Афганистану начало сбываться
Global Look Press  /  Sayed Mominzadah/XinHua

Ханой, 18 августа. Страшное для США предсказание России 2001 года о неудачном вторжении американцев в Афганистан начало сбываться, сообщили вьетнамские журналисты.

По мнению авторов издания Soha, в 2001 году ряд американских чиновников тайно посетил Российскую Федерацию. Делегация из Соединенных Штатов якобы хотела обратиться к советскому опыту афганской кампании, а также узнать мнение Москвы о судьбе Вашингтона и их союзников в Афганистане. Тогда в РФ и озвучили страшное для американской стороны пророчество: вторжение в Афганистан будет для США неудачным, передает «ПолитРоссия».

«Ответ российской стороны был подобен трагическому и жестокому пророчеству, которое сбылось через двадцать лет<...>«Вы войдете в него, а потом проиграете. Много людей погибнет, и тогда вы будете вынуждены отступить»», — такие слова, по версии Soha, сказали делегации из США в России.

Спустя 20 лет американцы вывели войска из Афганистана, последние дни их присутствия в государстве охвачены хаосом. К власти пришли представители «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации).

По данным пресс-службы МИД ОАЭ, президент Афганистана Ашраф Гани находится на территории страны. В сообщении ведомства говорится, что он и его семья были приняты в ОАЭ «на гуманитарных основаниях», сообщала «Национальная служба новостей».

Ранее стало известно, что не менее 17 человек получили травмы во время инцидента в аэропорту Кабула. Соответствующее заявление сделал представитель НАТО.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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сша афганистан Soha
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