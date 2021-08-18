Карнаухов рассказал о «профилактическом эффекте» визитов полиции к сторонникам ФБК

К десяткам москвичей, чьи личные данные оказались в открытом доступе после череды утечек с сайта проекта оппозиционера Алексея Навального «Умное голосование», накануне, 17 августа, приходили сотрудники полиции. По информации СМИ, силовики наведались также и к тем, кто переводил деньги признанным судом экстремистским структурам блогера. В комментарии корреспонденту ФАН политолог Сергей Карнаухов заявил, что это послужит профилактической мерой для потенциальных пожертвователей и заставит сторонников блогера серьезно задуматься о неотвратимой ответственности за нарушение действующего законодательства РФ.

Правоохранители интересовались у жителей столицы, как их персональные данные могли попасть в слитые базы и зачем они жертвовали средства сбежавшим за границу соратникам основателя «Фонда борьбы с коррупцией»1 (ФБК1 — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Скрывающийся от российского правосудия в Литве оппозиционер Леонид Волков в своем Twitter-аккаунте написал, что визиты столичных силовиков якобы направлены на устрашение участников протестного движения. Он считает, что таким образом власти препятствуют «Умному голосованию» и принуждают людей признать себя потерпевшими от действий ФБК. Стоит отметить, что члены команды Навального, в том числе и Волков, неоднократно вводили аудиторию в заблуждение, обещая конфиденциальность и полную анонимность тем, кто регистрируется на их ресурсах и помогает им материально при помощи донатов. Однако недавняя череда утечек личных данных пользователей и выявленные специалистами уязвимости наглядно показали некомпетентность беглых либералов в вопросе защиты информации.

facebook.com / Леонид Волков

В беседе с ФАН доцент РАНХиГС, политолог Сергей Карнаухов отметил, что многие сторонники Навального продолжали верить Волкову и его коллегам, несмотря на очевидные факты, подтверждающие их лицемерие. Он напомнил, что в открытых источниках ранее неоднократно сообщалось об ответственности за финансирование экстремистских структур основателя ФБК.

«В средствах массовой информации правоохранительные органы в течение последних месяцев вели беспрецедентную работу по разъяснению недопустимости участия в деятельности запрещенной в России экстремистской структуры [Алексея Навального]. Многие не воспринимали это всерьез. Однако сейчас ситуация выглядит совершенно иначе», — констатировал эксперт.

По словам собеседника, в данном случае речь идет о людях, причастных к организации, которая, несмотря на судебное решение о запрете деятельности, продолжает требовать введения санкций против России, нагнетать внутриполитическую обстановку и инициировать процессы, противоречащие национальным интересам РФ. Напомним, проект «Умное голосование» создавался Навальным и его окружением с целью дискредитации отечественного института выборов.

«Конечно, все участники так же, как и члены террористических организаций, будут отрабатываться и привлекаться к уголовной ответственности — все, кто направлял даже один рубль на финансирование экстремистских структур», — предупредил политолог.

Доцент РАНХиГС подчеркнул, что действия московской полиции наверняка откроют глаза немногочисленным сторонникам оппозиционера, отбывающего наказание в исправительной колонии во Владимирской области. Он не исключил, что впредь они вряд ли станут слушать Волкова и продолжать жертвовать средства покинувшим территорию России активистам.

«Я считаю, что подобные визиты правоохранителей в значительной степени уменьшат привлекательность деятельности во благо экстремистских структур Навального, создав необходимый профилактический эффект», — подытожил Сергей Карнаухов.

Ранее редакция Федерального агентства новостей обратилась в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой обратить внимание на продолжающуюся работу на территории страны антироссийского проекта экстремисткой организации Алексея Навального — «Умное голосование».

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.