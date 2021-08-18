Экс-супруг Пелагеи признал отцовство без ДНК-теста

Москва, 18 августа. Известный хоккеист Иван Телегин признал отцовство еще одного ребенка, не прибегая к помощи ДНК-теста. Бывший супруг Пелагеи подтвердил родство с ребенком от Евгении Ноур.

Спортсмен последнее время славится не своими достижениями на льду, а судебными тяжбами с бывшими возлюбленными. Долгое время хоккеист не оказывал никакой финансовой помощи своему пятилетнему сыну. В какой-то момент Ноур устала от безразличия отца и обратилась в суд. В ходе дела Телегин отказался от экспертизы и добровольно признал отцовство.