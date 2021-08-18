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Экс-супруг Пелагеи признал отцовство без ДНК-теста
Шоу-бизнес
Экс-супруг Пелагеи признал отцовство без ДНК-теста
Федеральное агентство новостей  /  Игорь Веретин

Москва, 18 августа. Известный хоккеист Иван Телегин признал отцовство еще одного ребенка, не прибегая к помощи ДНК-теста. Бывший супруг Пелагеи подтвердил родство с ребенком от Евгении Ноур.

Спортсмен последнее время славится не своими достижениями на льду, а судебными тяжбами с бывшими возлюбленными. Долгое время хоккеист не оказывал никакой финансовой помощи своему пятилетнему сыну. В какой-то момент Ноур устала от безразличия отца и обратилась в суд. В ходе дела Телегин отказался от экспертизы и добровольно признал отцовство.

«Ответчик добровольно признал иск, а когда есть взаимное согласие сторон, в проведении ДНК-экспертизы нет необходимости», — сообщает StarHit со ссылкой на источники в Никулинском суде Москвы.

Однако размер алиментов родителям пятилетнего Марка придется определять в суде. Изначально Ноур требовала от спортсмена 310 тысяч рублей ежемесячно, однако ей отказали. В настоящее время она обжалует решение и ждет очередного заседания.

Четырехлетней дочери от Пелагеи Телегин отдает 1/4 часть от всех доходов. Все деньги переводятся на специальный счет, которым Таисия сможет воспользоваться после наступления совершеннолетия.

Ранее стало известно, что Пелагея позволила бывшему мужу забрать ребенка к себе на выходные. Любящий отец выложил фотографии с девочкой, на которых она трогательно льнет к родителю.

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суд пелагея телегин семья
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