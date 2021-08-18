Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 августа 18:32
18:29
Армия
Политолог Джаралла объяснил, как ливийский опыт выделяет Шугалея на выборах ЗакСА Петербурга
18:28
Весь мир
Неделя российского кино стартовала в Зимбабве
18:24
Весь мир
«КПД выше в тысячу раз»: Милонов о преимуществах российской антитеррористической программы перед западной
18:24
Шоу-бизнес
Данила Козловский умилил поклонников новым фото с дочерью
18:23
Общество
«Восторг и слезы»: Алексей Суконкин о фильме «Солнцепек»
18:22
Политика
Политолог Бень объяснил, почему ЕС будет на руку железный занавес талибов для Афганистана
18:22
Общество
Дени Вильнев раскритиковал одновременный релиз «Дюны» в кинотеатрах и на HBO Max
18:20
Общество
В Кирове представили чат-бот для путешественников
18:18
Происшествия
Велосипедист погиб во время движения в центре Перми
18:18
Политика
Ремесло назвал логичными визиты полиции к людям из слитой базы проектов Навального
Все новости

Пентагон проведет первую пресс-конференцию после захвата Кабула талибами

  /   Обновлено: 18 августа 2021 18:05
Армия
Пентагон проведет первую пресс-конференцию после захвата Кабула талибами
wikipedia.org  /  David B. Gleason / CC BY-SA 2.0

Вашингтон, 18 августа. Представители высшего командования ВС США проведут пресс-конференцию после захвата Кабула боевиками.

Министр обороны США Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов ВС Соединенных Штатов Марк Милли​​​ примут участие в первой пресс-конференции после падения Кабула.

Они оба имеют непосредственное влияние на операцию по эвакуации американских солдат и дипломатов из Афганистана, передает телеканал Fox News. Пресс-конференция намечена на 18 августа, она состоится в 22:00 по московскому времени.

Хорватские аналитики ранее заявили, что вывод ВС США с территории Афганистана стал стратегической победой для России. Москва уже занимается обеспечением безопасности от проникновения наркотрафика и боевиков в Центральную Азию.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Пентагон проведет первую пресс-конференцию после захвата Кабула талибами
кабул пресс-конференция вс сша
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru