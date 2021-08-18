Пентагон проведет первую пресс-конференцию после захвата Кабула талибами

Вашингтон, 18 августа. Представители высшего командования ВС США проведут пресс-конференцию после захвата Кабула боевиками.

Министр обороны США Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов ВС Соединенных Штатов Марк Милли​​​ примут участие в первой пресс-конференции после падения Кабула.

Они оба имеют непосредственное влияние на операцию по эвакуации американских солдат и дипломатов из Афганистана, передает телеканал Fox News. Пресс-конференция намечена на 18 августа, она состоится в 22:00 по московскому времени.

Хорватские аналитики ранее заявили, что вывод ВС США с территории Афганистана стал стратегической победой для России. Москва уже занимается обеспечением безопасности от проникновения наркотрафика и боевиков в Центральную Азию.