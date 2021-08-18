Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 августа 18:32
18:29
Армия
Политолог Джаралла объяснил, как ливийский опыт выделяет Шугалея на выборах ЗакСА Петербурга
18:28
Весь мир
Неделя российского кино стартовала в Зимбабве
18:24
Весь мир
«КПД выше в тысячу раз»: Милонов о преимуществах российской антитеррористической программы перед западной
18:24
Шоу-бизнес
Данила Козловский умилил поклонников новым фото с дочерью
18:23
Общество
«Восторг и слезы»: Алексей Суконкин о фильме «Солнцепек»
18:22
Политика
Политолог Бень объяснил, почему ЕС будет на руку железный занавес талибов для Афганистана
18:22
Общество
Дени Вильнев раскритиковал одновременный релиз «Дюны» в кинотеатрах и на HBO Max
18:20
Общество
В Кирове представили чат-бот для путешественников
18:18
Происшествия
Велосипедист погиб во время движения в центре Перми
18:18
Политика
Ремесло назвал логичными визиты полиции к людям из слитой базы проектов Навального
Все новости

Путин обсудил с президентом Ирана ситуацию в Афганистане

  /   Обновлено: 18 августа 2021 18:08
Политика
Путин обсудил с президентом Ирана ситуацию в Афганистане
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 18 августа. Президент России Владимир Путин обсудил с иранским коллегой Эбрахимом Раиси обстановку в Афганистане, сообщает Кремль.

Лидеры уделили большое внимание событиям в Афганистане и подтвердили, что Россия и Иран готовы содействовать установлению мира и стабильности в республике. Также Путин и Раиси обсудили перспективы возобновления выполнения иранской ядерной сделки.

Ранее сообщалось, что российский лидер обсудил ситуацию в Афганистане с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Переговоры состоялись по телефону.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Путин обсудил с президентом Ирана ситуацию в Афганистане
путин россия афганистан иран
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru