Путин обсудил с президентом Ирана ситуацию в Афганистане

Москва, 18 августа. Президент России Владимир Путин обсудил с иранским коллегой Эбрахимом Раиси обстановку в Афганистане, сообщает Кремль.

Лидеры уделили большое внимание событиям в Афганистане и подтвердили, что Россия и Иран готовы содействовать установлению мира и стабильности в республике. Также Путин и Раиси обсудили перспективы возобновления выполнения иранской ядерной сделки.

Ранее сообщалось, что российский лидер обсудил ситуацию в Афганистане с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Переговоры состоялись по телефону.