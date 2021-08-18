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Премьер ЦАР напомнил о важности развития образовательных программ в республике
Весь мир
Премьер ЦАР напомнил о важности развития образовательных программ в республике
facebook.com  /  @primaturercaofficiel

Банги, 18 августа. Премьер-министр Центральноафриканской Республики Анри-Мари Дондра заявил о необходимости развития сектора образования в стране.

В связи с этим он представил членам Национальной ассамблеи стратегию, которая подразумевает масштабные реформы в сфере дошкольного, начального, среднего и высшего обучения. По мнению Дондра, главное сейчас — сделать процесс получения знаний доступным для каждого ребенка.

Также он напомнил о необходимости расширить преподавательский состав для повышения качества образования и возможности выпуска высококвалифицированных специалистов множества отраслей:

«Четверть детей в возрасте 1215 лет не посещают школу, и половина — в 1618. Мы испытываем дефицит профессиональных учителей даже в начальных классах».

Не менее важным премьер считает значение ликвидации гендерного неравенства:

«В школах на десять мальчиков приходится всего шесть девочек. Нас не устраивают такие цифры. Возможность учиться не должна зависеть от пола в демократической стране».

Реформа образования стала одним из трех направлений политики нового главы правительства ЦАР. Перспективная стратегия Дондра набрала рекордные 96,85% голосов среди членов Национальной ассамблеи.

 

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