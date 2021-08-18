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Два врача покинули медицинский штаб сборной России по футболу

  /   Обновлено: 18 августа 2021 18:02
Спорт
Два врача покинули медицинский штаб сборной России по футболу
ТАСС  /  Егор Алеев

Москва, 18 августа. Эдуард Безуглов и Михаил Бутовский ушли из медицинского штаба национальной сборной России по футболу.

Главный врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов и его коллега Михаил Бутовский покинули занимаемые должности. Об этом сообщили журналисты Sport24. Бутовский уже подтвердил эту информацию. Он отметил, что решил сосредоточиться на работе в казанском «Рубине».

По неофициальным данным, причиной ухода врачей из медицинского штаба сборной России стал конфликт с новым тренером по физподготовке. Безуглов, в частности, был не доволен тем, что Луис Мартинес вмешивается в работу медиков и требует постоянных отчетов и исполнения своих рекомендаций по лечению игроков.

Ранее руководство Украинской ассоциации футбола (УАФ) приняло решение о назначении Александра Петракова на пост временно исполняющего обязанности главного тренера национальной команды. Он будет готовить сборную к матчам отбора ЧМ-2022.

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