Астролог описала людей, которых не стоит пускать в свой дом больше двух раз

Москва, 18 августа. Астролог перечислила три безошибочных признака человека, которого не стоит пускать в дом. Специалист также объяснила, как вести себя с такими гостями.

Существует категория людей, которых крайне нежелательно пускать в дом в качестве гостя. Астролог Анна Сергеева объяснила, как можно вычислить такого человека. Специалист советует обратить внимание, как отзываются о жилище. Важно, чтобы не было негативных слов о квартире.

«Другими словами, ему по каким-то причинам не нравится ваш дом и он открыто это высказывает, дает пренебрежительные советы, или высмеивает», — объяснила астролог.

В качестве примера специалист привела несколько фраз. Например, гость может спросить, куплена ли вся мебель в IKEA, так как квартира выглядит голой, в ней будто чего-то не хватает.

«Это что со времен СССР тут стоит? Чего не выбросишь-то? У тебя что электронной книги нет? Зачем тебе этот рассадник пыли? Сними эти магнитики с холодильника, так уже лет 10 никто не делает!"— астролог перечислила фразы, которые указывают на человека, которому не место в гостях.

Астролог рекомендовала обратить внимание на поведение человека, когда он переступает порог квартиры. Если в доме человек разговаривает с нотками покровительства и снисходительности, словно выступая в роли судьи, то ему не место в гостях.

«Вот двери у тебя хорошие, хвалю, а ванная паршивая — денег на нее жалеть не надо было», — приводится в пример фраза.

Еще одним признаком астролог назвала ощущение человека в гостях. Если он чувствует себя «как у себя дома» — нескромно, хотя знаком с хозяином квартиры недолго, то следует отказать такому гостю в посещении жилья.

«Вы вроде и знакомы не очень близко, а он уже с широкой улыбкой по-хозяйски обходит весь дом, заглядывает в каждую комнату и без спросу лезет в холодильник. Он может вообще ничего плохого не говорить, все будет происходить с улыбками и шутками под рассказы за жизнь. После ухода этого человека у вас будет стойкое мерзкое чувство, как будто человек наследил и наплевал в каждом углу», — приводятся слова Сергеевой на сайте «Гадалкин дом«.

Астролог, а по совместительству эзотерик и таролог, рекомендует сделать генеральную уборку после такого гостя. Если не поможет, нужно зажечь свечу или лампаду. Специалист также советует встречаться с такими людьми на нейтральной территории в случае необходимости.

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