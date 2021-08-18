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Светлана Бондарчук восхитила поклонников редким архивным снимком с Ветлицкой
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук восхитила поклонников редким архивным снимком с Ветлицкой
instagram.com  /  @a030aa

Москва, 18 августа. Ведущая и журналистка Светлана Бондарчук поделилась с поклонниками редким фото с певицей Натальей Ветлицкой. Кадр покорил сердца фанатов.

Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука поздравила свою давнюю подругу с днем рождения. Наталье Ветлицкой 17 августа исполнилось 57 лет.

Светлана Бондарчук опубликовала фотографию на своей странице в Instagram. Снимок был, по всей видимости, сделан около 30 лет назад. На фото знаменитости еще совсем молодые.

«Наташа, с днем рождения», — подписала фотографию Бондарчук.

Поклонники пришли в восторг от редкого архивного снимка. Звездам сделали множество комплиментов, отметив их естественную красоту.

«Блин, она же российская Ким Бейсингер... Тонкая чувственность, сексуальность эстетическая»;

«Боже, какие вы красотки, вы не изменились, возраст вам не помеха!»;

«Прекрасные и молодые! Какой овал лица»;

«Ветлицкая богиня! Красотка!» — написали интернет-пользователи в комментариях под фотографией.

Светлана Бондарчук часто показывает поклонникам снимки из домашнего архива. Знаменитость поделилась с фанатами фотографией, сделанной еще в школьные годы.

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фото бондарчук Ветлицкая
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