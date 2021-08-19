Франц Клинцевич заподозрил уловку в выводе войск США из Афганистана

Вывод войск США из Афганистана представляет собой тактическую хитрость в войне с Россией. Таким мнением поделился в беседе с ФАН политик, экс-сенатор и руководитель Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.

По словам собеседника, на примере Афганистана видно, что в последнее время в Вашингтоне решили изменить привычные методы своей внешней политики.

«Произошла смена концепции. Прежде американцы проводили специальные операции своими силами. Сегодня такой подход признан как малоэффективный и затратный. На вооружение теперь взята концепция американских спецслужб, при которой США будут решать свои экономические и внешнеполитические вопросы чужими руками. Многие сегодня упиваются проигрышем американцев. Однако это — спектакль для решения тактической задачи», — предостерег политик.

Франц Клинцевич также предположил, по какому сценарию могут пойти события дальше.

«Война в этом регионе, которая должна перекинуться к нам, это главная задача данного спектакля, который сегодня американцы разыгрывают в Афганистане. Я вас уверяю, главная задача — смена стратегии. Это тактическая задача, поэтому американцы говорят, что они проиграли. Это закончится. Еще неделя, другая, и наступит момент, когда нам придется на все это реагировать», — пояснил собеседник ФАН.

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В завершение он выразил уверенность в том, что наши военные и госслужащие внимательно следят за ситуацией в Кабуле.

«Надеюсь на работу наших спецслужб и дипломатов. Они красавцы, молодцы и работают сегодня очень серьезно. Возможно, и удержим ситуацию с учетом нашего сирийского опыта и многих очень решительных и обязательных действий, которые в последнее время демонстрирует Россия», — подытожил экс-сенатор.

Ранее политический консультант Анатолий Вассерман уличил в лицемерии президента США Джо Байдена на фоне ситуации в Кабуле. По словам эксперта, глава Белого дома лукавит, заявляя, что США никогда не стремились создать централизованную демократию в Афганистане.