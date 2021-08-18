Сатановский и Сиволап усомнились в готовности Кабула перекрыть наркотрафик

Новая власть в Афганистане вряд ли откажется от производства опиоидов, единодушно заявили ФАН востоковед Евгений Сатановский и нарколог Юрий Сиволап.

Ранее представитель движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) Забихулла Муджахид заявил, что они не позволят превратить Афганистан в центр по производству наркотиков и постараются искоренить это зло. Афганским крестьянам нужна международная поддержка в поиске альтернативы выращиванию мака, добавил Муджахид.

Востоковед Евгений Сатановский отнесся с крайним недоверием к декларациям новой власти в Афганистане.

«Я не верю в искренность радикальных исламистов, да и вообще — в искренность радикалов. Полагаю, какое-то время талибы будут контролировать все, что происходит в стране. После подавления очагов сопротивления новая власть в Афганистане отформатирует под себя население. Далее может произойти что угодно», — сказал собеседник ФАН.

Сатановский напомнил, что наркотрафиком в Афганистане занимались все: правительство, президенты, губернаторы, население и талибы.

«Чего ради талибы станут отказываться от нескольких миллиардов долларов годового дохода?» — задался вопросом собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей / STR / Sayed Mominzadah / Xinhua

Профессор кафедры психиатрии и медицинской психологии ММА им. И.М.Сеченова, научный руководитель отделения неотложной наркологической помощи Юрий Сиволап считает, что предполагаемое прекращение поставок на международный черный рынок наркотиков из Афганистана вряд ли скажется на криминальном трафике в России.

«Кроме Афганистана всегда, увы, найдутся те, кто восполнит нишу на рынке наркотрафика. Насколько мне известно, изрядное количество героина поставляется по всему миру из стран «золотого треугольника» (в Юго-Восточной Азии. — Прим. ФАН). Если талибы перестанут растить мак, что вызывает большие сомнения, так как это высокодоходный бизнес, то вряд ли незаконный оборот опиатов в мире снизится», — предположил ученый.

По словам профессора, в России потребление героина, как и в Азии, упало, поскольку место опиоидов заняли синтетические наркотики. Эксперт назвал новую разновидность препаратов «дизайнерскими».

«Это многокомпонентные субстанции, которые не успевают включить в международные списки наркотических веществ. Чтобы обойти закон, наркоторговцы постоянно организуют производство новых видов. «Дизайнерские» наркотики достаточно «злые». Среди них есть каннабиноиды, то есть вещества, по своему воздействию похожие на марихуану, но являющиеся полными агонистами каннабиноидных рецепторов и намного превышающие действие каннабиса. Они вызывают психоз и очень быстро формируют зависимость организма. Это очень опасные наркотики», — уточнил Сиволап.

Собеседник ФАН добавил, что на криминальный рынок постоянно поступают десятки новых смесей, их именуют буквенно-цифровым индексом. Это тенденция наблюдается почти во всем мире.

Федеральное агентство новостей /

«Исключением в описанной истории является разве что Северная Америка. В США и Канаде — опиоидный кризис. Раньше там ведущим наркотиком был кокаин, который сильно потеснил потребление героина. Произошло это в силу географических причин, ведь рядом находится Южная Америка с крупнейшим мировым поставщиком кокаина — Колумбией. Но в последние годы в США и Канаде стали популярны опиоиды», — заметил профессор.

Из-за большого количества смертей наркозависимых американцев экс-президент США Дональд Трамп в свое время объявил это национальной катастрофой и пытался принять меры, напомнил Юрий Сиволап. Случилось это оттого, что в Америке опиоиды легально продавались в аптеках как обезболивающие, и наркодилеры перехватили «бизнес», предложив «подсевшим» гражданам более сильные наркотики за меньшие деньги.

Ранее ФАН рассказал о новом виде телефонного мошенничества: «предодобрении кредита».

1 Организация запрещена на территории РФ.