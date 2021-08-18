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Аэрофлот отменил до конца октября рейсы в Бангкок из-за событий в Афганистане

  /   Обновлено: 18 августа 2021 17:50
Общество
Аэрофлот отменил до конца октября рейсы в Бангкок из-за событий в Афганистане
wikipedia.org  /  Konstantin Nikiforov / GFDL 1.2

Москва, 18 августа. Авиакомпания «Аэрофлот» отменила до конца октября перелеты из Москвы в Бангкок, совершаемые через воздушное пространство Афганистана, сообщили в Генконсульстве России в Пхукете.

Авиарейсы по маршруту Москва — Бангкок — Москва перестанут временно осуществляться после 24 августа. Продажа авиабилетов на указанный период будет приостановлена после 21 августа, когда доступен последний для бронирования полет.

Аэрофлот ранее принял решение осуществлять перелеты в обход Афганистана. Самолеты должны были изменить маршруты с 16 августа.

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афганистан аэрофлот бангкок
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