Аэрофлот отменил до конца октября рейсы в Бангкок из-за событий в Афганистане

Москва, 18 августа. Авиакомпания «Аэрофлот» отменила до конца октября перелеты из Москвы в Бангкок, совершаемые через воздушное пространство Афганистана, сообщили в Генконсульстве России в Пхукете.

Авиарейсы по маршруту Москва — Бангкок — Москва перестанут временно осуществляться после 24 августа. Продажа авиабилетов на указанный период будет приостановлена после 21 августа, когда доступен последний для бронирования полет.

Аэрофлот ранее принял решение осуществлять перелеты в обход Афганистана. Самолеты должны были изменить маршруты с 16 августа.