Активист ФБК1 (НКО, выполняющая функции иностранного агента; признана экстремистской и запрещена в РФ) Леонид Волков в очередной раз пытается переложить ответственность на других за собственный провал, сравнивая визиты силовиков к людям из слитой базы данных «Умного голосования» с террористическим актом. Об этом ФАН заявил юрист Илья Ремесло.

Соратник Алексея Навального заявил, что полицейские якобы вели себя намеренно пугающе. По его словам, это было сделано для того, чтобы люди боялись участвовать в «УГ» и поддерживать осужденного блогера. При этом Волков утверждает, что ФБК никогда не собирал и не хранил никаких персональных данных.

Слова Волкова о том, что ФБК не собирал никаких персональных данных, являются прямой ложью, считает Ремесло.

«ФБК собирал номера телефонов, адреса электронной почты, — сообщил собеседник агентства. — Кроме того, адреса регистрации, по которым человек должен был голосовать. Согласно закону, это считается персональными данными».

Юрист подчеркнул, что Леонид Волков в очередной раз пытается переложить ответственность на других за свой собственный провал.

«Валит с больной головы на здоровую, — подчеркнул эксперт. — Волков говорит, что в утечке виноват нехороший Горожанко (экс-сотрудник ФБК. — Прим. ФАН), но их же было несколько. Это просто попытка сместить с себя ответственность на тех людей, которые пытаются сейчас каким-то образом все это разруливать».

ФБА «Экономика сегодня» /

Илья Ремесло добавил, что действия полицейских, которые ищут источник утечки и предлагают людям написать заявления, в сложившейся ситуации логичны.

«Если происходит утечка персональных данных, то нужно разбираться, — заключил юрист. — Если люди сами ничего не делают, то полиция будет заниматься этим вопросом. Когда человек сравнивает визит полицейских и опросы с терактом, это выставляет его в определенном свете. Когда начнут заводиться реальные уголовные дела, например по экстремизму, соратник Навального будет напоминать мальчика, который постоянно кричал: «Волки-волки!»

Ранее Илья Ремесло поймал сторонников Навального на лжи о «безопасности» нового способа донатов для ФБК.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.