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Правоохранители сообщили об обнаружении двух черных ящиков разбившегося Ил-112В

  /   Обновлено: 18 августа 2021 17:47
Происшествия
Правоохранители сообщили об обнаружении двух черных ящиков разбившегося Ил-112В
wikipedia.org  /  United Aircraft Corporation (UAC) / CC BY-SA 4.0

Москва, 18 августа. В ходе поисково-спасательной операции были найдены два черных ящика военного транспортника Ил-112В, ранее потерпевшего крушение в Подмосковье.

Как сообщил источник, несмотря на внешние повреждения, оба бортовых самописца Ил-112В подлежат расшифровке.

«Найдены два черных ящика - параметрический и речевой самописцы. Они повреждены и обгорели, но, по предварительным данным, подлежат расшифровке», — цитирует ТАСС источника.

Сообщается, что специалисты приступят к их расшифровке в ближайший четверг.

Ранее сообщалось, что причиной крушения самолета Ил-112В у подмосковного аэродрома Кубинка могла стать неисправность в системе флюгирования винта, которая не сработала после возгорания двигателя. Это привело к сваливанию самолета в штопор и последующему крушению.

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