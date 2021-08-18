Посольство РФ: прибывший в Кабул самолет Utair зафрахтован миссией ООН в Афганистане

Кабул, 18 августа. Миссия ООН возобновит деятельность в Афганистане, так как считает, что ситуация стабилизируется, сообщили в посольстве России в Кабуле.

Самолет авиакомпании Utair, который прибыл в Кабул, зафрахтовала миссия ООН по содействию Афганистану.

«Миссия ООН будет осуществлять деятельность в Кундузе, Кандагаре и Джелалабаде», — уточнили в российской дипмиссии.

Ранее сообщалось, что бежавший из Афганистана президент Ашраф Гани забрал с собой 169 млн долларов. Глава государства покинул Кабул, когда движение «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) установило контроль над республикой.

1 Организация запрещена на территории РФ.