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Посольство РФ: прибывший в Кабул самолет Utair зафрахтован миссией ООН в Афганистане

  /   Обновлено: 18 августа 2021 17:48
Политика
Посольство РФ: прибывший в Кабул самолет Utair зафрахтован миссией ООН в Афганистане
 /  forum.awd.ru

Кабул, 18 августа. Миссия ООН возобновит деятельность в Афганистане, так как считает, что ситуация стабилизируется, сообщили в посольстве России в Кабуле.

Самолет авиакомпании Utair, который прибыл в Кабул, зафрахтовала миссия ООН по содействию Афганистану.

«Миссия ООН будет осуществлять деятельность в Кундузе, Кандагаре и Джелалабаде», — уточнили в российской дипмиссии.

Ранее сообщалось, что бежавший из Афганистана президент Ашраф Гани забрал с собой 169 млн долларов. Глава государства покинул Кабул, когда движение «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) установило контроль над республикой.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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