Надежду Кадышеву упрекнули в отсутствии вкуса из-за ярких сценических нарядов

Москва, 18 августа. Стилист Юлия Люгай резко высказалась о сценических нарядах народной артистки России Надежды Кадышевой, которая любит выходить на сцену в ярких платьях.

Люгай обратила внимание на то, что практически все наряды Кадышевой сделаны в одном стиле. По ее мнению, певицы не знает границ. Поэтому в одном платье может быть собрано все: сложный фасон, драгоценные камни, яркий цвет.

«Если ей нужно показать, что это «дорогобогато», то для нее это значит — чем больше, тем лучше. Несмотря на то, что все наряды Надежды Кадышевой безвкусны, этот образ в отличие от следующих, выглядит менее эпатажным», — охарактеризовала в разговоре с Teleprogramma.pro золотистое платье знаменитости с лазурным корсетом.

Стилист упрекнула Кадышеву в отсутствии вкуса, поскольку большая часть ее нарядов вызывающие и собирают в себя все прелдетсти дизайна разом. Кроме того, звезда вместе с яркими нарядами подбирает прически, которые не сочетаются с ними. Люгай обратила внимание, что наряды солистки «Золотого кольца» характерны ее сценическому образу.

Надежда Кадышева редко выходит в свет, поэтому ее появление на публике приковывает к себе внимание. Пластический хирург Владимир Плахотин сравнил кадры со звездой, который были сделаны с разницей в два месяца. Он заподозрил знаменитость, что она сделала массу процедур ради красоты. По его мнению, 62-летняя певица потратила миллион на операции.