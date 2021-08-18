Отряды сопротивления талибам начали формироваться в Афганистане

Кабул, 18 августа. Жители Афганистана начали формировать отряды сопротивления захватившему власть в стране движению «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ).

Формирование началось в провинции Панджшер на севере государства, передает ТАСС, ссылаясь на источник в регионе. В создаваемые отряды могут входить до «нескольких тысяч» человек. В них вступают местные жители, узбеки и хазарейцы, которые отказываются признавать новую власть.

«Помимо этого, из соседних регионов в Панджшер прибыло много переселенцев, в основном женщин и детей, бежавших от талибов», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что талибы 18 августа провели переговоры с членами координационного совета по мирному переходу власти. На данный момент под контролем боевиков оказались все крупные города и погранпереходы в Афганистане.

1 Организация запрещена на территории РФ.