Радикальная экономика: как «Талибан» будет решать хозяйственные проблемы Афганистана

Министерство финансов США остановило отгрузку ящиков с долларами, которые планировалось направить в Афганистан. Вместе с тем Вашингтон заморозил около 9,5 миллиарда долларов на банковских счетах, принадлежавших бывшему афганскому правительству, а глава Центрального банка Афганистана Аджмал Ахмади сообщил, что денежные резервы страны упали до нуля.

Одной из главных задач новой власти, представленной членами движения «Талибан»1 (запрещено в РФ), является поддержание экономической жизни в государстве.

Политолог и кандидат экономических наук Александр Дудчак в беседе с международной редакцией ФАН объяснил, за счет чего экономика Афганистана может развиваться в ближайшем будущем и какие меры необходимо предпринять талибам для восстановления народного хозяйства.

Ситуация в 2001-2021 гг.

За двадцать лет пребывания зарубежных армий на территории республики ее ВВП вырос с 3,6 до 19,8 миллиарда долларов за счет международных инвестиций преимущественно в сектор услуг. До недавнего времени эта сфера занимала 56% в структуре афганской экономики, в то время как доли промышленности и сельского хозяйства составляли 12,5% и 31,5% соответственно.

Несмотря на существенный рост ВВП в абсолютном отношении, к 2021 году он составил 509 долларов США из расчета на душу населения. Около 44% работающего населения были задействованы в сельском хозяйстве, а внешний государственный долг достиг отметки в 2,14 миллиарда долларов. Из замороженных Вашингтоном 9,5 миллиарда долларов международных резервов 1,3 миллиарда хранятся в золоте.

В 2019 году экспорт Афганистана составил 870 миллионов долларов, из которых 719 миллионов — за счет сырья. При этом импорт достиг 8,6 миллиарда долларов, из которых 2,5 миллиарда ушли на закупку потребительских товаров. Крупнейшими торговыми партнерами оказались Индия, Пакистан, Иран и Турция, главные статьи экспорта — пшеница, кукуруза, хлопчатник, сахарный тростник, импорта — нефтепродукты, растительные масла, торф.

The #Taliban takeover in #Afghanistan has adversely impacted the import-export trade in India -- the largest beneficiary of Afghanistan's exports -- a development that has left traders, especially those importing dry fruits, worried. pic.twitter.com/17t9La3QkA — IANS Tweets (@ians_india) August 17, 2021

Несколько миллиардов долларов Афганистан получал ежегодно от стран Запада. Они, в свою очередь, распределялись по военной и гражданской сферам. По информации американского генерального инспектора по реконструкции Афганистана к 2021 году около 80% бюджета афганской республики «наполнялись» за счет иностранных вливаний. США, в свою очередь, отчитались о вложении 143,27 миллиарда долларов в реконструкцию этого государства с 2002 года.

Одним из крупных экономических проектов, к которым привлекался Афганистан, является так называемый «Лазуритовый путь» — торговый коридор от Афганистана до Турции через Каспийское море. Он начал действовать в 2018 году, и к этому же времени относится прокладка газопровода ТАПИ на территории республики. По этой магистрали газ должен был поставляться из Туркменистана в Пакистан и Индию. Для обеспечения процесса строительства были созданы 12 тысяч рабочих мест, а ожидаемая ежегодная прибыль за транзит газа определялась на уровне в один миллиард долларов.

TAPI is no more a pipe line but an economic corridor..... Support TAPI support Afghanistan! pic.twitter.com/oZffJtTZN3 — Gul Ahmad Kamin (@GAKamin) February 27, 2018

Дополнительные 8,5 миллиарда в год ожидались от добычи «голубого топлива» в провинции Джаузджан после выхода средств добычи на полную мощность. Новое месторождение разрабатывается с апреля 2020 года.

При этом население страны выросло с 20-24 миллионов в 2001 году до 38,9 миллиона — в 2021 году. Безработица установилась на отметке в 11,7%, а уровень бедности — на 47,1%. Параллельно вырос уровень доступности медицины до 85%, а материнская смертность снизилась с 1 450 женщин на 100 тысяч рождений до 638.

«Экономика» талибов

Вместе с этим развивались «теневые» механизмы, направленные на финансовую подпитку «Талибана». По оценкам американского Совета по международным отношениям, исламисты ежегодно зарабатывали от 300 миллионов до 1,6 миллиарда долларов за счет противозаконной деятельности (наркоторговля, рэкет, нелегальные переводы из-за рубежа). При этом около 460 миллионов долларов движение зарабатывает на нелегальной добыче и продаже полезных ископаемых.

Оплот талибов на юге — долина реки Гильменд — является крупнейшей в мире областью по производству опийного мака, что позволяет республике производить 80-90% мирового объема героина. В 2020 году посевные площади этой культуры составили примерно 224 тысячи гектар, которые произвели 6,3 тысячи тонн опиума.

Что теперь

По мнению Александра Дудчака, в настоящий момент преждевременно говорить о четкой экономической стратегии «Талибана». Проблема в том, что сейчас из Афганистана поступает противоречивая информация касательно данной области.

«Однако сейчас мы слышим об определенных позитивных моментах, одним из которых является их (талибов — прим. ред.) неприятие выращивания и распространения наркотиков. Вроде бы [они] собираются бороться с коррупцией — я не собираюсь нахваливать «Талибан», все же необходимо подождать их следующих действий», — отметил эксперт.

Возникает справедливый вопрос: чем радикалы заменят упущенную прибыль, если откажутся от распространения наркотиков? Собеседник считает, что возможный ответ кроется в недрах Афганистана, содержащих буквально всю таблицу Менделеева.

The truly sad part of Taliban taking over Afghanistan now is Iranian Mullah regime arming & funding these monstrous terrorists for the last 20 years by buying their opium worth billions! Mullahs have shipped the opium to Turkey for processing into heroine for their drug cartel! pic.twitter.com/k7uF2AZnn9 — Karmel Melamed (@KarmelMelamed) August 16, 2021

При этом неизвестна реакция международных правозащитных и гуманитарных организаций. С одной стороны, их долг — помогать страдающим народам, в том числе и афганскому. С другой — неизвестно, как они смогут организовать свою деятельность в государстве, руководство которого — выходцы из международного радикального движения.

«Интересно, как они (междунар. организации — прим. ред) себя поведут, потому что они обычно очень громко кричат, но когда доходит до каких-то реальных дел, они ограничиваются призывами. Будем следить за развитием событий в этом плане», — сказал Дудчак.

Собеседник ФАН отметил, что наиболее логичным и конструктивным шагом талибов в восстановлении и развитии национальной экономики, создании нормальных условий для жизни населения является организация производства товаров народного потребления.

«Для этого требуется создание средств производства, для чего нужны финансовые инвестиции. Вливания необходимы и в инфраструктуру, и в энергетику, но в наших современных условиях на «помощь» обычно пытаются прийти такие структуры, как Международный валютный фонд и связанные с ним организации. Они надевают на шею пытающегося выжить государства ярмо неподъемного долга», — отметил эксперт.

В случае с Афганистаном в процессе восстановления планирует принять участие Китай. У него, конечно, есть свои цели, однако он не навязывает тяжелые условия. При этом страна все еще формально является наблюдателем в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Если талибам удастся решить проблему собственной международной легитимации, то теоретически им будет открыт путь к полноправному членству.

«При нормальном развитии ситуации страна могла бы взаимодействовать с ШОС, ведь это крупная региональная структура, способная оказать содействие в создание приемлемых условий жизни и развития в Афганистане. Но опять же все зависит от ближайших действий нового режима», — заключил Дудчак.

Гуманитарная катастрофа

Безотносительно управленческих решений радикалов можно однозначно заключить, что иностранные финансовые вливания в Афганистан прекратятся. Учитывая тот факт, что они составляли до 80% государственного бюджета, страну ждет стремительный откат к ситуации 20-летней давности со стремительным ростом бедности, смертности, голода, падением уровня жизни и недоступностью многих элементарных благ.

Following the death of a child as a result of hunger in Sarhouz village of Faryab province; Commandos distributed their food to hungry people & said "we are fasting". The village is under the siege of Taliban and the group have cut off water and bread for public.#Afghanistan pic.twitter.com/guGfMBiNs6 — Arif Rahmani (@arifrahmanii) December 3, 2018

Сложно предположить, как талибы будут выбираться из этой ситуации. Для грамотного построения экономики нужны глубокие специализированные познания при учете местной специфики. Кроме того, необходимы денежные вложения, а для их привлечения — легитимация. Она, в свою очередь, сильно усложняется из-за правил шариата, насаждаемых ультрарелигиозным движением. Альтернативой международной помощи может стать лишь расширение добычи природных ископаемых и производства героина.

1 Организация запрещена на территории РФ.