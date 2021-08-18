Красноярский депутат Дюков зачитал вслух тексты песен Моргенштерна

Красноярск, 18 августа. Красноярский депутат Вячеслав Дюков во время очередной сессии в городском совете зачитал тексты популярных песен рэп-исполнителя Моргенштерна и попал на видео.

Парламентарий планирует запретить предстоящий концерт музыканта в Красноярске. Вместо аргументов он решил лично продемонстрировать вредоносность музыкальных творений артиста. В городском совете прозвучали строчки из «Новой волны» и Lollipop.

«Lollipop. Еще один drug, drug — это наркотики. <...> Ну как бы интересно», — прокомментировал Дюков.

Депутат обратился к главе города и губернатору с просьбой не допустить выступление Моргенштерна. Он считает, что лицам, пропагандирующим запрещенные вещества, унижение личности и многие другие аморальные действия, не стоит выступать в учреждениях региона.

Напомним, только за этот год известный рэпер дважды становился фигурантом дел о пропаганде запрещенных веществ. В начале лета суд выписал ему штраф в размере 100 тысяч рублей за два клипа.