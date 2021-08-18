Машину с плакатом депутата эвакуировали с парковки для инвалидов в Ленобласти

Санкт-Петербург, 18 августа. Сотрудники ГИБДД эвакуировали автомобиль с плакатом депутата Ивана Ильюшихина с парковки для инвалидов в Кировске.

Горожане обратились в полицию и рассказали, что грузовик с фотографией Ильюшихина припаркован на месте для инвалидов на Новой улице.

Транспортное средство увезли на штрафстоянку в Шлиссельбург. По факту неправильной парковки был составлен административный протокол, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Иван Ильюшихин является муниципальным депутатом Назиевского поселения Кировского района, а также кандидатом в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области.