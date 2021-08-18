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75% «политзэков» «Мемориала» не связаны с политикой

  /   Обновлено: 18 августа 2021 18:29
Общество
75% «политзэков» «Мемориала» не связаны с политикой
pixabay.com  / 

ПЦ «Мемориал»1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) обновил списки «политических заключенных». Как оказалось, 75% попавших в реестр лиц связаны с запрещенными религиозными организациями и не имеют отношения к политике.

Правозащитный центр «Мемориал» 16 августа представил обновленные списки политзаключенных в России. Как сообщает организация, сейчас в ее реестре 410 фамилий, из них 329 человек лишены свободы из-за «реализации права на свободу вероисповедания или религиозной принадлежности», а 81 — по «другим политическим мотивам». Активисты считают, что это «лишь минимальная оценка числа политзаключенных в современной России», и отмечают, что работают над пополнением списка.

В качестве примера преследуемых за веру «Мемориал» приводит участников запрещенных мусульманских группировок «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»2 (признана террористической в 2016 году) и «Таблиги Джамаат» (признана экстремистской в 2009 году), а также христианской секты «Свидетели Иеговы»2 (в 2017 году была признана экстремистской и запрещена). Помимо России, эти организации запрещены в ряде других стран. Так, «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» и «Таблиги Джамаат» вне закона в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане и ряде других традиционно исламских стран, но разрешены на Западе.

Аналогичное положение у «Свидетелей Иеговы», которые запрещены в Китае, Саудовской Аравии, Иране и других государствах, но встречают поддержку западных политиков. На Западе неоднократно призывали Россию исключить секту «свидетелей» из реестра экстремистских организаций. Позиция ПЦ «Мемориал», вероятно, обусловлена тем, что среди спонсоров организации числятся «Норвежский Хельсинский Комитет» и другие международные фонды.

«Детские праздники» или вербовка террористов?

75% «политзэков» «Мемориала» не связаны с политикой
pixabay.com  / 

Лояльное отношение к «Хизб ут-Тахрир», «Таблиги Джамаат» и «Свидетелям Иеговы» демонстрируют и другие прозападные НКО и СМИ. Показательно задержание пятерых предполагаемых членов группировки «Хизб ут-Тахрир» в Крыму 17 августа. В ФСБ заявили, что речь идет о двух главарях и трех активных участниках террористической организации. Как отмечают в ведомстве, задержанные «осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти». В ФСБ уточнили, что во время собраний участники группировки тайно распространяли в Крыму террористическую идеологию и осуществляли вербовку среди крымских мусульман. Однако в оппозиционной прессе новость подают как прессинг крымских татар.

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ»

«Настоящее время» (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) опубликовало слова главы правозащитной НКО «Крымская солидарность» Диляра Меметова, заявившего, что задержанные «принимали участие в молебнах и флешмобах в поддержку политзаключенных», а также устраивали «мусульманские праздники для детей». Авторы статьи отмечают, что крымские татары были якобы против присоединения полуострова к России и теперь подвергаются «политическим преследованиям» путем заведения дел об экстремизме или терроризме. О том, что «Хизб ут-Тахрир» признан террористическим и запрещен в других странах, «Настоящее время» не упоминает.

Причисление к «политзаключенным» членов религиозных группировок, которые запрещены в России и разрешены в США, позволяет прозападным СМИ и НКО многократно увеличить число фамилий в реестре лиц, «преследуемым по политическим мотивам». Очевидно, что это грубая манипуляция нужна для создания негативного образа России на международной арене и дестабилизации обстановки внутри страны путем продвижения тезиса об «отсутствии свобод».

1 Организация, выполняющая функции иностранного агента

2 Организация запрещена на территории РФ.

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