Путин и Меркель обсудят ситуацию в Афганистане. События дня

Путин и Меркель обсудят ситуацию в Афганистане на переговорах в Москве
Афганистан станет одной из тем переговоров канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина в Москве. Об этом сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт. Визит Меркель в Москву запланирован на пятницу, 20 августа, а 22 августа канцлер отправится в Киев. Напомним, 16 августа Меркель заявила, что события, разворачивающиеся в Афганистане, являются горькими и драматичными. Политик добавила, что почти 20-летняя миссия НАТО не сработала так, как планировалось.
В Армении решили создать Службу внешней разведки
primeminister.am / Аппарат Премьер-министра Республики Армения
Армения создаст Службу внешней разведки в течение пяти лет. Об этом премьер-министр Никол Пашинян заявил на заседании правительства, представляя его программу на 2021-2026 годы.
«Как мы отмечали в нашей стратегии развития до 2050 года, и мы подчеркнули это в данной программе, в ближайшие пять лет в Армении будет создана Служба внешней разведки», — сказал Никол Пашинян.
Программа правительства после утверждения в кабмине будет рассмотрена в Национальном собрании республики. По словам Пашиняна, парламентские обсуждения состоятся на следующей неделе.
В Крыму объявили штормовое предупреждение
Федеральное агентство новостей / Екатерина Щербакова
В Крыму объявили новое штормовое предупреждение с 19 по 20 августа. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по республике. В связи с неблагоприятными погодными явлениями спасатели предупредили о возможном возникновении подтоплений, аварий на объектах энергетики, нарушении транспортного сообщения, а также повреждениях и гибели сельскохозяйственных растений. Власти Крыма рекомендуют жителям и туристам города воздержаться от походов в горы, лес и выходов в море. Напомним, ранее в Крыму прошла череда сильных дождей, вызвавших серьезные подтопления. В результате стихийных бедствий в регионе пострадали более четырех тысяч человек, двое погибли, местоположение еще одного до сих пор не установлено.