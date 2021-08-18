Путин и Меркель обсудят ситуацию в Афганистане. События дня

Афганистан станет одной из тем переговоров канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина в Москве. Об этом сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт. Визит Меркель в Москву запланирован на пятницу, 20 августа, а 22 августа канцлер отправится в Киев. Напомним, 16 августа Меркель заявила, что события, разворачивающиеся в Афганистане, являются горькими и драматичными. Политик добавила, что почти 20-летняя миссия НАТО не сработала так, как планировалось.

В Армении решили создать Службу внешней разведки

primeminister.am / Аппарат Премьер-министра Республики Армения

Армения создаст Службу внешней разведки в течение пяти лет. Об этом премьер-министр Никол Пашинян заявил на заседании правительства, представляя его программу на 2021-2026 годы.

«Как мы отмечали в нашей стратегии развития до 2050 года, и мы подчеркнули это в данной программе, в ближайшие пять лет в Армении будет создана Служба внешней разведки», — сказал Никол Пашинян.

Программа правительства после утверждения в кабмине будет рассмотрена в Национальном собрании республики. По словам Пашиняна, парламентские обсуждения состоятся на следующей неделе.