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Режиссер Шальопа рассказал, как фильму «Литвяк» отчаянно не хватает помощи Минкульта
Шоу-бизнес
Режиссер Шальопа рассказал, как фильму «Литвяк» отчаянно не хватает помощи Минкульта
ТАСС  /  Olga Shirnina / Mediadrumworld.C /ZUMA Pres

Советской летчице-асу истребительной авиации, самой результативной женщине-пилоту Второй мировой войны Лидии Литвяк сегодня могло бы исполниться 100 лет. В день рождения обладательницы звания «Герой Советского Союза» о серьезных проблемах в работе над картиной, посвященной легендарной личности, в беседе с ФАН рассказал российский кинорежиссер, сценарист и продюсер Андрей Шальопа.

По его словам, лучший способ почтить память летчицы в день ее рождения — продолжать съемки фильма «Литвяк». Однако с этим у создателей возникли серьезные проблемы.

«Все будет зависеть от того, когда у нас появятся деньги. Этим летом у нас из-за недостатка бюджета отменилась экспедиция. Если бы мы оставались внутри нашего календарно-производительного плана, то этой осенью мы бы закончили съемки. Но, поскольку сейчас все сместилось, вероятно, мы войдем в павильон позже. Наверное, это будет осенью или зимой, опять же зависит от денег. А весной-летом нам придется снимать натурный блок. В лучшем случае, фильм будет завершен в 2022 году», — сообщил кинорежиссер.

Режиссер Шальопа рассказал, как фильму «Литвяк» отчаянно не хватает помощи Минкульта
ТАСС  / Михаил Терещенко

Андрей Шальопа также подчеркнул, что в этой нелегкой ситуации неоценимой помощью могли бы стать субсидии от Министерства культуры. Он пояснил, что чем больше денег дает государство на съемки, тем меньше риски. Соответственно, становится легче привлечь инвестора.

«Мы сейчас подаем документы в Министерство культуры по поводу возможности получить госсубсидию. Кроме того, мы продолжаем собирать добровольные пожертвования. Люди нам переводят свои средства. За то время, что идет сбор, мы собрали уже практически 31 миллион. То, что мы сделали на сегодняшний день, это в огромной степени заслуга людей, которые жертвовали деньги», — подытожил Андрей Шальопа.

Сбор средств на создание картины «Литвяк» ведется на сайте авторов проекта: Litvyakfilm.ru

Ранее актер театра и кино Александр Песков в беседе с ФАН заявил о бедственном положении своих коллег в театрах. По словам артиста, он не представляет, как сегодня выживают менее востребованные актеры, которых не приглашают сниматься в кино.

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Все новости / Шоу-бизнес / Режиссер Шальопа рассказал, как фильму «Литвяк» отчаянно не хватает помощи Минкульта
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