Ани Лорак раскритиковали за странный наряд для выступления

Певица Ани Лорак давно не выступала у себя на родине — на Украине. Наконец ее давняя мечта сбылась, и она отыграла концерт с аншлагом в Одессе. За время выступления певице удалось сменить сразу несколько нарядов. Но вот не всем они пришлись по вкусу. Под фотографией с концерта появилось немало комментариев от хейтеров, которые раскритиковали и даже оскорбили певицу, пишет Teleprogramma.pro. Комплект с белым топом и необычными шортами у подписчиков вызвал недоумение и шквал эмоций. View this post on Instagram A post shared by АНИ ЛОРАК (@anilorak) «Наряд как будто бельишко», «Белый костюм ужасен», «Что она творит!», «Панталоны 40-х», «Как подгузник», «Как памперс», «Можно ж просто в лифоне и трусах, чего заморачиваться, мельчают наряды с каждым годом», «Для бабушек», «Все хорошо, но правда совсем уж ни о чем, как-то не в ее духе так наряжаться», «Скоро голыми будут выступать, лишь бы внимание привлечь», — разразились комментариями пользователи в Instagram Лорак.

При этом другой наряд — золотистое платье с бахромой в духе Дженнифер Лопес — пришелся всем по вкусу.

По мнению профессионального стилиста-имиджмейкера Анжелики Гарсан, наряд певицы выглядит адекватно и полностью подходит ситуации.

«Образ Ани Лорак не выглядит, как нижнее белье. Это комплект, состоящий из кроп-топа и шорт с завышенной талией в стиле 80-х годов.

Стилист уверена, что хейтеры просто не учитывают тот факт, что наряд — сценический образ, и относиться к нему как к комплекту, в котором можно пройти по улице как минимум странно.

Гарсан считает, что фигура Каролины позволяет ей носить такие откровенные наряды и они очень идут певице.

«У меня нет замечаний», — прокомментировала лук Ани Лорак фэшн-эксперт.

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