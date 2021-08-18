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Волочкова презентовала свой первый альбом «Вселенная»

  /   Обновлено: 18 августа 2021 17:26
Шоу-бизнес
Волочкова презентовала свой первый альбом «Вселенная»
Prt Scr instagram.com  /  @volochkova_art

Москва, 18 августа. Скандально известная балерина Анастасия Волочкова решила сменить сферу деятельности. Бывшая звезда Большого театра презентовала своей первый музыкальный альбом.

Пластинка артистки получила название «Вселенная». Первую песню для звезды написал известный композитор Игорь Николаев, трек получил название «Балерина».

Впервые альбом был представлен на суд зрителей еще в начале лета, однако официальную презентацию звезда решила сделать лишь спустя два месяца. Поклонникам она призналась, что пока еще не очень комфортно чувствует себя на сцене с микрофоном в руках и без пуантов.

«Я очень волнуюсь. Певица я еще та. На пуантах я, конечно, чувствую себя увереннее», — рассказала звезда под одним из последних постов в Instagram-аккаунте.

На мероприятии начинающей певицы собралось огромное количество звездных гостей. Многие из них отметили, что Волочкова в любом амплуа будет оставаться звездой, и похвалили за смелость.

С официальной части презентации балерина опубликовала огромное количество снимков, после чего показала себя в окружении цветов. По словам Волочковой, мероприятие прошло успешно.

Поклонники, привыкшие осуждать артистку за все, в этот раз даже похвалили звезду за старания. Фанаты осыпали своего кумира комплиментами.

Однако ранее внешний вид Анастасии Волочковой подвергся критике. Поклонники осудили артистку за чрезмерно оголенные ягодицы на фоне моря.

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музыка волочкова вселенная альбом
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