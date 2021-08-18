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Марокко пополнит авиапарк для тушения лесных пожаров
Весь мир
Марокко пополнит авиапарк для тушения лесных пожаров
pixabay.com  /  cuivie

Рабат, 18 августа. Руководство военно-воздушных сил Марокко намерено закупить три самолета CL-515 канадского производства, предназначенных для тушения пожаров.

На странице ВС страны сообщается, что по распоряжению короля Мухаммада VI несколько месяцев назад армия начала переговоры с компанией Canadair. На данный момент достигнуто соглашение о поставке новых бортов. Сделка завершится в ближайшее время.

Воздушный флот уже имеет на вооружении пять самолетов-амфибий, поставленных из Канады. По некоторым данным, их покупка в 2011 году обошлась государственной казне в 162 млн долларов.

«Приобретение еще трех бортов укрепит национальный противопожарный флот, особенно в связи с увеличением количества возгораний, которые регистрируются в отдельных регионах королевства», — говорится в сообщении ВС.

Помимо противодействия распространению стихии, вооруженные силы используют самолеты Canadair для проведения поисково-спасательных операций, патрулирования, а также для перевозок.

Решение пополнить авиапарк принято на фоне лесных пожаров. Огнем охвачена провинция Шефшауэн, где выгоревшая площадь составила более 1100 гектаров. Очаги на востоке страны в районах Загора и Эрфуд уже полностью потушены с помощью авиации.

Власти королевства озабочены последствиями изменения климата. Они нацелены принимать меры в борьбе с опасностью сезонных пожаров, в том числе путем закупки оборудования.

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марокко
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