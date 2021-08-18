Режиссер «Свободных отношений»: Между Тарасовой и Дергачевым сразу возникла химия

В Санкт-Петербурге начались съемки фильма «Свободные отношения» под руководством продюсера и сценариста Дмитрия Невзорова, который дебютирует в качестве режиссера, стало известно ФАН.

Картина в жанре драмеди (драма плюс комедия) расскажет о семейной паре, решившей внести какое-то разнообразие в свою личную жизнь.

«Я давно хотел написать что-то доброе, семейное, как «Служебный роман», только в современное время, — признался Невзоров. — И тут ко мне приходит мой соавтор, Никита Лундин, и предлагает идею про пару, которая пытается сохранить брак, попробовав свободные отношения. И сразу все щелкнуло!»

По словам Невзорова, они вдвоем моментально начали «разгонять» идею и думать, кому принцип свободных отношений будет максимально не подходить.

«Так родились консервативный учитель русского языка и литературы и свободолюбивая девушка, которые случайно знакомятся в баре, проводят ночь вместе, и дальше мы видим их спустя семь лет, — отметил автор сценария. — Хотелось написать тонкое кино про чувства людей, про судьбы, характеры, и рассказать все не через экшен, а через эмоции».

Потому что это история, на самом деле, о сохранении семьи, где свободные отношения являются всего лишь необходимым триггером, пояснил Невзоров и добавил, что работа над сценарием шла почти целый год.

«Мы много раз возвращались и додумывали какие-то нюансы, новые классные штуки, чтобы сценарий был глубоко продуманным», — сказал он.

Компания «1-2-3 Production» /

Фильм — история двух противоположностей, Илоны и Артема, роли которых играют Аглая Тарасова и Борис Дергачев. После той случайной встречи в баре женщина забеременела. Через семь лет два совершенно разных и неподходящих друг другу героя мучаются в несчастливом браке…

«Основной ансамбль сложился практически сразу, — свидетельствует Невзоров. — Когда к нам на пробы пришли Борис и Аглая, они в кадре смотрелись прям как муж и жена. И было ощущение, что они друг другу не совсем подходят. Но в сцене между ними сразу возникла химия, и всем нам — мне, Валере Федоровичу и Жене Никишову, стало понятно: да, это наши герои».

Любопытно, что у Дергачева в этот момент были съемки в другом проекте, и вышеупомянутые продюсеры специально ждали его полтора месяца. К слову, в первый рабочий день снимались все основные трюковые сцены фильма.

«Ощущения от начала съемок очень интересные, — признался Невзоров. — Потому что я одновременно и автор этого фильма, и режиссер. А это совершенно два разных человека, и мне приходится все время перестраиваться. И смотреть на материал, который я же написал, не как литератор, который жалеет каждую строчку, а именно как режиссер, производственник, который в какие-то моменты чем-то жертвует, где-то что-то меняет на ходу».

35-летний уроженец Минска сказал, что также ощутил очень сильный внутренний трепет от старта съемок, потому что полтора года до них он жил со всеми этими людьми, проживал их историю, даже прокручивал в голове фильм кадр за кадром.

«Ну и, конечно, очень не хочется подвести самого себя, — резюмировал Невзоров. — По моему замыслу, это тонкий, смешной фильм, после которого люди будут выходить из кинотеатра с приятным послевкусием».

Компания «1-2-3 Production» /

Фильм «Свободные отношения» производства компании «1-2-3 Production» — о муже и жене, которые через семь лет несчастливого брака вдруг понимают, что так дальше жить нельзя, но и развод — не выход. Ведь они оба очень любят сына и хотят, чтобы тот рос в полноценной семье. Супруги находят, казалось бы, самое верное решение — дать друг другу свободу, чтобы хоть так испытать счастье…

Кроме Аглаи Тарасовой и Бориса Дергачева роли также сыграют Николай Фоменко, Александр Черемисов, Ян Цапник, Анна Глаубэ, Илья Соболев, Анна Ардова, Ксения Невзорова, Мария Столярова и другие.

Ранее актриса Маргарита Аброськина рассказала о съемках сериала «Охотник за призраками. Документалист» и о том, почему ее сравнивают с голливудскими звездами.