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Один из лучших медиков России оценил шансы Краснова на жизнь
Общество
Один из лучших медиков России оценил шансы Краснова на жизнь
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov/Russian Look

Москва, 18 августа. Святослав Медведев, бывший директор института мозга РАН, сын нейрофизиолога мирового уровня, академика Натальи Бехтеревой и правнук выдающегося физиолога, психиатра и невропатолога В. М. Бехтерева рассказал ФАН о том, можно ли выжить с таким диагнозом, как у Бориса Краснова.

«Сложно оценить, потому что на основании той информации, которая есть сейчас в СМИ, прогнозировать что-то сложно. Например, даже неизвестно, какой инсульт у него: ишемический или геморрагический. Это очень бывает надолго, и мало вероятности, что будет улучшение», — отметил эксперт.

Врач рассказал, что в таком состоянии пациент может находиться годами без улучшений. К сожалению, надежды практически нет. Ее очень мало. Однако всякое бывает.

«В нашей практике были ситуации, когда люди выходили из комы, в которой они были два-три года, и дальше работали нормально», — говорит Медведев.

Но для того, чтобы понять его состояние, надо сделать очень много анализов: МРТ, ПЭТ-анализ и многие другие.

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болезни борис краснов
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