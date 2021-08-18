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Во МХАТе имени Горького собака заработала на сцене за месяц больше Бузовой
Общество
Во МХАТе имени Горького собака заработала на сцене за месяц больше Бузовой
ТАСС  /  Сергей Карпухин

Москва, 18 августа. Во МХАТе имени Горького, похоже, появилась новая звезда — пес, гонорар которого за сентябрь месяц будет составлять 234 250 рублей. Играть он будет волка в новом спектакле «Лавр». Гонорар Ольги Бузовой составил 234 044 рубля за два спектакля. Но, надо отдать должное, у Ольги было всего два спектакля, а псу предстоит сыграть четыре в сентябре.

Премьера спектакля «Лавр» по произведению Евгения Водолазкина состоялась в декабре 2020 года. В нем играют народные артисты Леонид Якубович и Дмитрий Певцов. Первый гонорар шестилетнего пса Джина за участие в спектакле составил 140 тысяч рублей за три показа и столько же репетиций. Судя по всему, пес со своей ролью справился великолепно — о «Лавре», в отличие от «Чудесного грузина», критики отозвались положительно. А роль Джина не вызвала никаких нареканий — в отличие от Беллы Шанталь в исполнении Бузовой.

Вероятно, поэтому на новый показ гонорар собаки вырос значительно: теперь он составляет 234 250 рублей за четыре спектакля. Бузова за месяц получила 234 044 рубля, правда, за репетиции ей платили отдельно: общая сумма составила 446 810 рублей.

Напомним, ранее ФАН сообщил, что Ольгу Бузову раскритиковали за вульгарный наряд, в котором она появилась на белорусском «Х-Факторе». А многие критики заявили, что Ольга присутствовала на данном шоу не ради денег, а ради повышения престижа.

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