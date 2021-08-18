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«Не справились с радикалами»: эксперт раскритиковал деятельность миротворцев ООН в Африке
Весь мир
«Не справились с радикалами»: эксперт раскритиковал деятельность миротворцев ООН в Африке
wikipedia.org  /  Irish Defence Forces / CC BY 2.0

Банги, 18 августа. Известный центральноафриканский журналист Омар Мбико раскритиковал деятельность миссий ООН на Черном континенте.

Корреспондент считает, что эффективность миротворцев не соответствует средствам, которые расходуют на их содержание. Долгие годы присутствия «голубых касок» в проблемных регионах мало того что не остановили боевиков, но в отдельных случаях даже усилили их.

Теперь некоторые незаконные формирования могут похвастаться крупнокалиберным вооружением, полученным путем контрабандной торговли с представителями миссии ООН. Мбико заявил, что организации необходимо пересмотреть политику, если они действительно хотят нивелировать кризис безопасности в Африке, а не «освоить бюджет»:

«Континент переживает не самые легкие времена. Мы являемся свидетелями затяжного насилия в Мали, Буркина-Фасо, Нигере, Нигерии, Центральноафриканской Республике, Камеруне, Мавритании и ряде других стран. Регион становится стратегическим центром радикальных формирований. Международное сообщество не смогло контролировать боевиков».

«Не справились с радикалами»: эксперт раскритиковал деятельность миротворцев ООН в Африке
wikipedia.org  / Geoffrey C. Gunn / CC BY 3.0

Особое внимание журналист акцентировал на неудачи многопрофильной миссии ООН в ЦАР (МИНУСКА):

«Ситуация в Центральноафриканской Республике наглядно демонстрирует, что МИНУСКА не справилась с радикалами. И тем удивительнее факт, что Совет Безопасности ООН продлил эмбарго на поставки оружия».

В результате решения ООН национальной армии FACA приходится иметь дело с гораздо лучше вооруженным противником. В каждом столкновении бойцы рискуют жизнями ради безопасности мирных граждан, будучи оснащенными в разы хуже, чем радикалы. При этом ограничения не могут повлиять на способы незаконной поставки снаряжения, которыми пользуются бандиты.

Также Мбико отметил успехи президента государства Фостен-Арканжа Туадера в стабилизации обстановки.

«С января правительство и его союзники восстановили контроль над городами, захваченными бандитами. Всего за полгода Туадера сделал жизнь в республике гораздо безопаснее», — заявил журналист.

За 9 лет присутствия в регионе миротворцы ООН добились только общественного порицания. Жители требуют у «голубых касок» покинуть страну на массовых демонстрациях, стихийно проходящих после каждой новости об очередном преступлении членов МИНУСКА.

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