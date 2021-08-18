«Не справились с радикалами»: эксперт раскритиковал деятельность миротворцев ООН в Африке

Банги, 18 августа. Известный центральноафриканский журналист Омар Мбико раскритиковал деятельность миссий ООН на Черном континенте.

Корреспондент считает, что эффективность миротворцев не соответствует средствам, которые расходуют на их содержание. Долгие годы присутствия «голубых касок» в проблемных регионах мало того что не остановили боевиков, но в отдельных случаях даже усилили их.

Теперь некоторые незаконные формирования могут похвастаться крупнокалиберным вооружением, полученным путем контрабандной торговли с представителями миссии ООН. Мбико заявил, что организации необходимо пересмотреть политику, если они действительно хотят нивелировать кризис безопасности в Африке, а не «освоить бюджет»:

«Континент переживает не самые легкие времена. Мы являемся свидетелями затяжного насилия в Мали, Буркина-Фасо, Нигере, Нигерии, Центральноафриканской Республике, Камеруне, Мавритании и ряде других стран. Регион становится стратегическим центром радикальных формирований. Международное сообщество не смогло контролировать боевиков».

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Особое внимание журналист акцентировал на неудачи многопрофильной миссии ООН в ЦАР (МИНУСКА):

«Ситуация в Центральноафриканской Республике наглядно демонстрирует, что МИНУСКА не справилась с радикалами. И тем удивительнее факт, что Совет Безопасности ООН продлил эмбарго на поставки оружия».

В результате решения ООН национальной армии FACA приходится иметь дело с гораздо лучше вооруженным противником. В каждом столкновении бойцы рискуют жизнями ради безопасности мирных граждан, будучи оснащенными в разы хуже, чем радикалы. При этом ограничения не могут повлиять на способы незаконной поставки снаряжения, которыми пользуются бандиты.

Также Мбико отметил успехи президента государства Фостен-Арканжа Туадера в стабилизации обстановки.

«С января правительство и его союзники восстановили контроль над городами, захваченными бандитами. Всего за полгода Туадера сделал жизнь в республике гораздо безопаснее», — заявил журналист.

За 9 лет присутствия в регионе миротворцы ООН добились только общественного порицания. Жители требуют у «голубых касок» покинуть страну на массовых демонстрациях, стихийно проходящих после каждой новости об очередном преступлении членов МИНУСКА.