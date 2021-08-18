Власти Китая объявили борьбу с «избыточными доходами» в стране

Пекин, 18 августа. Китайский лидер Си Цзиньпин призвал граждан больше отдавать обществу для обеспечения всеобщего социалистического процветания.

Председатель КНР сделал заявление о борьбе с избыточными доходами на заседании по финансовым и экономическим вопросам. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на CNBC.

«Всеобщее процветание — это процветание всех людей. Это материальная и духовная жизнь народа. Это не процветание отдельных немногих граждан и не всеобщая уравниловка», — пояснил он.

Официальный Пекин использует подобную риторику на фоне ужесточения регулирования IT-корпораций. Власти Поднебесной планируют выдвигать дополнительные ограничения для этого рынка.

Си Цзиньпин ранее заявил о невозможности покорения Китая. Он предупредил, что любой обидчик «разобьет себе голову о стальную великую стену».