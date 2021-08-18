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Немецкий политолог объяснил, почему Байден резко решил принести Путину извинения
Политика
Немецкий политолог объяснил, почему Байден резко решил принести Путину извинения
Global Look Press  /  Pool via CNP /MediaPunch via www

В марте этого года американский президент Джо Байден позволил себе нелицеприятное высказывание в адрес российского президента Владимира Путина, назвав его убийцей, пишет «Политпазл».

Тогда же он заявил, что Путину придется заплатить за вмешательства, которые, к слову, так никто и не доказал, в американские выборы в 2016 году. Позднее в Кремле заявили, что Байден сам инициировал телефонные переговоры с Путиным, чистосердечно раскаявшись. После этого в ходе переговоров лидеров конфликт был устранен.

Немецкий политолог Александр Рар в своем Telegram-канале опубликовал занимательную запись по этому поводу. Он отметил, что немецкие политики продолжают активно обсуждать поведение Байдена. По мнению большинства из них, такие выпады от американского лидера связаны исключительно с тем, что он не может одновременно удерживать Китай и Россию.

«Оказывается, в Белом доме произошла схватка между двумя разными фракциями советников. Победили те, которые президента убедили в том, что у Америки не хватит сил «сдерживать» и Китай, и Россию одновременно. И что разрушение отношений и с Пекином, и с Москвой автоматически приведет к стыковке Россия-Китай, что сильно ослабит Запад», – указал Рар.

Задиристость Байдена, по мнению Рара, так же ярко заметна на примере «Северного потока – 2», завершению строительства которого Белый дом решил все же не мешать.

«А после фиаско в Афганистане, ставшего гораздо худшим поражением Соединенных Штатов, чем итоги войны во Вьетнаме, Вашингтону крайне важно «не потерять Ближний Восток полностью». И тут без «союзничества с Россией» не обойтись», — подчеркнул эксперт.

Ранее экс-вице-президент США Майк Пенс обвинил президента Джо Байдена в срыве договоренностей, которые были достигнуты между администрацией Дональда Трампа и «Талибаном»1 (организация, запрещенная в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.

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