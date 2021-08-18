Генпрокуратура разобралась с задержкой выдачи жилья сиротам в Саратовской области

Саратов, 18 августа. Объемы финансирования программ по обеспечению жильем детей-сирот в Саратовской области увеличились до 1,7 млрд руб. после вмешательства Генпрокуратуры России.

В прошлом году было предоставлено около 500 квартир, а в текущем планируется обеспечить жильем 1400 граждан. Кроме того, по инициативе региональной прокуратуры был дополнен закон об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Теперь лица, достигшие 25-летнего возраста, смогут получить социальные выплаты взамен жилого помещения.

Несколько дней назад детям-сиротам вручили первые именные свидетельства на покупку недвижимости в любом районе Саратовской области. Получить их захотели уже 600 человек.

Также по материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело о халатности из-за нарушения сроков строительства жилых домов для данной категории граждан. Соблюдение их прав контролирует Генпрокуратура.

Незадолго до этого власти Дагестана увеличили размер расчетной стоимости квадратного метра жилья, применяемого при выделении средств на приобретение квартир для детей-сирот.