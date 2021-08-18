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«Будем рады видеть»: в Госдуме высказались об идее дать Линдеманну гражданство России
Общество
«Будем рады видеть»: в Госдуме высказались об идее дать Линдеманну гражданство России
Кадр из клипа «Till Lindemann - Ich hasse Kinder»

Москва, 18 августа. Российские власти прокомментировали идею выдать бывшему вокалисту немецкой рок-группы Rammstein Тиллю Линдеманну российское гражданство.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по культуре Елена Драпеко отметила, что в правительстве идею поддержали, но предлагать оформить гражданство артисту никто не будет.

«Россия — великая держава, и предлагаться кому-то она не должна. Но, если он захочет, мы будем рады видеть его среди нас», — отметила политик в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Она подчеркнула, что в стране хватит земли и богатства на всех граждан и тех, кто желает стать частью страны. Она напомнила — «Россия — широкая душа, щедрая».

Ранее стало известно, что Тилль Линдеманн примет участие в Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня». Музыкант выйдет на сцену, установленную на Красной площади, в качестве хедлайнера мероприятия 4 и 5 сентября.

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