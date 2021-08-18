Экономист Лобода: КАД-2 поможет Беглову ускорить экономический рывок Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов уверен, что появление КАД-2 позволит ускорить интеграционные процессы и придаст новый импульс развитию агломерации Петербурга и Ленинградской области.

В ходе рабочего визита в Москву глава Северной столицы обсудил с руководством госкомпании «Автодор» перспективы строительства КАД-2. В частности, на встрече обсуждались рабочие варианты трассировки КАД-2. По словам Беглова, при проектировании КАД-1 одним из главных аргументов в пользу так называемого «ближнего» к Петербургу расположения трассы была перспектива неизбежного строительства второго кольца.

«Мы уже тогда понимали, что одного кольца хватит лет на 15-20 максимум. Так и получилось. Сегодня действующая кольцевая, особенно ее восточная часть, работает с большой нагрузкой. Прилегающие территории активно осваиваются городом и областью. Через несколько лет КАД подойдет к пределу своей пропускной способности. Петербург крайне заинтересован в том, чтобы к этому моменту у КАД появился дублер, способный взять на себя значительную часть трафика», — рассказал Беглов.

Как отметил экономист и эксперт по коммуникациям и КСО Андрей Лобода, разработка и реализация данного проекта в Северной столице становится необходимостью. Свою оценку инициативе, исходящей от губернатора, он высказал в разговоре с ФАН.

«Уровни загрузки городских дорог Санкт-Петербурга уже достигли максимума, при этом интенсивность транспортного сообщения в городе на Неве и Ленинградской области уверенно растет. Регион исторически является одним из крупнейших логистических центров России, потоки грузов из России в Европу и обратно в максимальном объеме принимают на себя Санкт-Петербург и Ленинградская область. Действующей инфраструктуры недостаточно, а на фоне полной переориентации российских и белорусских транспортных потоков из стран Балтии Выборг, Усть-Луга, Бронка, Приморск и другие центры вместе с Северной столицей испытывают сегодня значительную нагрузку», — разъяснил эксперт.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» /

Лобода называет действия губернатора проактивными и утверждает, что у проекта КАД-2 намечается блестящее будущее, причем не только из-за возможного ощутимого снижения нагрузки на транспортные магистрали города.

«Подготовка и реализация проекта должна быть максимально прозрачна для населения и всех заинтересованных сторон. Трассировка не должна вызвать вопросы и претензии местного населения, отношение к природе должно быть максимально бережным. В какой-то степени данный инвестиционный проект следует уже сегодня рассматривать и позиционировать через призму ESG (инвестиции в бизнес, построенный на социальной ответственности. — Прим. ФАН). КАД-2 даст ощутимый эффект защите окружающей среды, улучшению условий работы и проживания, охраны здоровья граждан, а безупречный уровень корпоративного и государственного управления в реализации проекта докажет деловому сообществу внутри страны и за ее пределами, что в России умеют прозрачно и честно реализовывать крупные многомиллиардные проекты, эффективно управляя всеми рисками», — отметил Андрей Лобода.

России сегодня необходимо набирать экономическую высоту, и стимулом для подобного уверенного развития как раз могут стать крупные инфраструктурные транспортные проекты. КАД-2 на выходе способен привлечь до 50% ESG-инвестиций, которые сейчас растут в геометрической прогрессии. К тому же, поддержку проекту, как известно, выказал президент РФ Владимир Путин. А значит, осталось дело за малым — определиться со сроками реализации и бюджетом.

«В идеале, данный проект нужно реализовать за 3-4 года. Важно, чтобы в него максимально были включены российские трудовые ресурсы с высоким уровнем оплаты за труд. Россия уже должна перевернуть страницу в истории, когда в ущерб соотечественников используется неквалифицированная рабочая сила из третьих стран мира, причем за низкую зарплату. В первую очередь, здесь должен быть зеленый свет для граждан России и союзной Белоруссии», — поделился мнением экономист.

гибдд.рф / Пресс-служба УГИБДД по Новгородской области

Со стоимостью КАД-2 на фоне резкого роста цен на промышленные и строительные материалы все не так ясно. Очевидно другое — все расходы на проект должны быть прозрачными, а значит — не вызывать спорных вопросов у инвесторов и горожан.

«Санкт-Петербург в ближайшие три года может совершить зримый экономический прорыв в развитии. Реализация новых транспортно-логистических проектов, включая ускоренное строительство метро и создание секторов экономики с высокой добавленной стоимостью, помимо туризма, станут триггерами роста экономической мощи города на Неве», — заключил Андрей Лобода.

Ранее экономист поддержал работу губернатора Александра Беглова в регулировании рынка общепита. По его мнению, постепенное снятие ограничений на работу сектора абсолютно вписывается в задачу охраны здоровья населения и устойчивого восстановления социальной и экономической жизни города.