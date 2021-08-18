Русские вынудили американца пожарить картошку с лисичками и «его гордостью»

Москва, 18 августа. Блогер из Америки рассказал, как он впервые в жизни жарил молодую картошку с лисичками и белыми грибами под чутким руководством друзей из России.

По словам блогера, он ждал, что блюдо приготовят его друзья из России, так как они обладают большим опытом в этом деле. Однако россияне заявили, что хотят попробовать картошку с грибами, которую приготовил американец.

«Лисички и «мою гордость» в виде одного белого гриба хорошо промыли, картофель и лук начистили — вот и все составляющие», — рассказал автор блога «Американец о России» на платформе «Яндекс.Дзен».

Крупно нарезав помытые грибы, он отправил их на сковороду, а после накрыл крышкой. Пока они проходили термическую обработку, американец занялся нарезкой картофеля и лука.

Через десять минут блогер добавил на сковороду куски белого гриба и лук. После того, как стал слышен характерный звук жарки, он добавил картошку и все тщательно перемешал.

Американец отметил, что зря боялся приготовления этого блюда. Под чутким руководством опытных русских друзей получилась ароматная картошка с грибами.

«Вкус, действительно, «за уши не оттащишь»», — поделился автор публикации.

Он рассказал, что блюдо понравилось всем. Теперь у него в планах заготовить замороженных лесных грибов, чтобы пожарить их зимой с картофелем.

Американец ранее научился делать традиционные русские заготовки к зиме. Он в подробностях описал процесс в своем блоге.